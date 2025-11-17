В 2026-м овощей хватит всем! В МАРТ объяснили, почему весной в магазинах не хватало картофеля

Хватит ли белорусам нынешнего урожая? Как в целом закончили агросезон и какие планы наметили на будущий? Как совершенствуется работа стабфондов?
На площадке ток-шоу «По существу» обсудили продовольственную безопасность и итоги сельскохозяйственного года.
Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Могу сказать по 2025 году (апрелю-маю), что сети стали, извините, заложниками ситуации. В том числе и ситуации, которая сложилась с производителями. Да, нужно отдать должное нашим аграриям, что они выращивают продукцию и точно так же должны получать доходную часть от своих работ. Практически уже закончился на тот момент межсезонный период. Нужно сказать, что он по картофелю у нас создан до 31 мая. Были перебои, уже начиная в апреле.
И, соответственно, сети старались максимально выполнить и ассортиментный перечень, который обязателен к исполнению в каждом торговом объекте, в каждой торговой сети. Но когда вам не поставляют по факту договора и не исполняют свои требования производители, то откуда взять картошку?
Кирилл Казаков, СТВ:
А производители кто? Мы пытались разобраться, производители кто? Или это египетская картошка?
Светлана Короткевич:
Нет, конечно.
Алена Сырова, СТВ:
Вопрос был, наверное, в сохранности.
Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В принципе, и те, и другие, как производители, так и торгующие организации виноваты в равной степени. Предшествующий год был специфичен в том, что в мае, в апреле 2024 года картофель не нужен был никому. Производители его практически выбрасывали. А в 2025-м, когда строили графики взаимоотношений, назовем так, кто кому в апреле, в мае должен поставить, все слукавили. Торговые сети, понимая, авось опять будет изобилие, не настаивали, чтобы увеличили объемы. А, естественно, производители, понимая, что в прошлом году уже получили негатив в кармане, постарались это все продать в марте.
Светлана Короткевич:
Сегодня по-другому построена работа, абсолютно. И с учетом того, что были сделаны определенные выводы из сложившейся ситуации, уже на уровне и Президента Республики Беларусь, и правительства принят ряд законных актов, которые устанавливают новые условия работы в системе межсезонного периода. Во-первых, как уже было сказано, у нас есть типовой договор, который заключается непосредственно между производителем продукции плодоовощной и непосредственно его заготовителем. В данном случае это наши торговые сети с одной стороны, с другой стороны – это наши объекты социального назначения, больницы, детские сады, школы. В этом договоре конкретно прописывается цена на конкретную продукцию, объемы и административная ответственность, которая сегодня ставит две стороны по договору в одинаковые условия. Одни должны поставить продукцию в соответствии с теми решениями облисполкомов, которые обозначены по конкретному производителю сельхозпродукции. И, соответственно, торговая организация должна принять и обеспечить реализацию этой продукции в межсезонном периоде.
Заморозки не помешали! Как белорусским аграриям удалось собрать большой урожай – подробности здесь.