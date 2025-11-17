В 2026-м овощей хватит всем! В МАРТ объяснили, почему весной в магазинах не хватало картофеля

Хватит ли белорусам нынешнего урожая? Как в целом закончили агросезон и какие планы наметили на будущий? Как совершенствуется работа стабфондов?

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Могу сказать по 2025 году (апрелю-маю), что сети стали, извините, заложниками ситуации. В том числе и ситуации, которая сложилась с производителями. Да, нужно отдать должное нашим аграриям, что они выращивают продукцию и точно так же должны получать доходную часть от своих работ. Практически уже закончился на тот момент межсезонный период. Нужно сказать, что он по картофелю у нас создан до 31 мая. Были перебои, уже начиная в апреле.

И, соответственно, сети старались максимально выполнить и ассортиментный перечень, который обязателен к исполнению в каждом торговом объекте, в каждой торговой сети. Но когда вам не поставляют по факту договора и не исполняют свои требования производители, то откуда взять картошку?

Кирилл Казаков, СТВ:

А производители кто? Мы пытались разобраться, производители кто? Или это египетская картошка?

Светлана Короткевич:

Нет, конечно.

Алена Сырова, СТВ:

Вопрос был, наверное, в сохранности.