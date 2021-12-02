Лукашенко: «Мы наращивать Вооружённые Силы даже в Беларуси не планируем»

В последнее время, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что политику Украины в отношении нашей страны едва ли можно называть дружественной. И ладно бы дело ограничивалось только сомнительными высказываниями, но есть и конкретные действия. Известно о попытках поставок оружия с территории этой страны. Теперь вот украинцы заговорили о якобы угрозе со стороны Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, мы наращивать Вооруженные Силы даже в Беларуси не планируем, нам достаточно этого. Здесь же вопрос еще и экономический, дорастить численность не проблема. У нас сейчас 65 тысяч, ну, наверное, 70 мы будем иметь в связи с тем, что нам прикрывать юг надо, ну чтобы совсем с югом закончить. Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе. Потому что у нас совместная группировка Союзного государства. Это не 70 тысяч, а это сколько надо будет. Потому что, если вдруг конфликт, мы как белорусская армия вступаем, скажем прямо, в этот конфликт, в эту войну первыми, и вторым эшелоном к нам подтягиваются части Западного округа.

Эти учения будут, наверное, где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев. Первый этап, потом через месяц второй этап. Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем. К этому все готово. Поэтому пускай там не парятся, не переживают, мы такие учения проведем и будем усиливать вот этот фланг. Поэтому 65 тысяч у нас сегодня армия, скорее всего, еще на пять тысяч нам придется эти части там иметь. Не полностью развернутые по мирному времени, а частично, кадрово. Поэтому в таком направлении будем действовать.

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