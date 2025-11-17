Лукашенко раскрыл детали строительства третьего энергоблока БелАЭС

Крупнейший проект в истории Союзного государства Беларуси и России еще больше увеличит масштаб. Александр Лукашенко раскрыл детали предстоящего строительства третьего энергоблока Белорусской атомной станции в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 85-90 % его смогут построить белорусские специалисты, а основные элементы возьмем у России. При этом идею реализации этого проекта поддержал Владимир Путин. Об этом заявил белорусский лидер на встрече с губернатором Ростовской области.

Так движетесь по карьерной лестнице, что просто не уследить. Но это хорошо. Такой теплый прием делегации из южного региона России. Хорошее настроение у Президента и хорошие перспективы сотрудничества с Ростовской областью. С нынешним губернатором Александр Лукашенко знаком. Он до этого руководил Объединенной авиастроительной корпорацией. И глава государства встречался с ним, посещая Иркутский авиационный завод. Вот эти кадры.

Сотрудничество в авиастроении – это точно новая высота в союзной повестке. А в станкостроении – необходимость. Лукашенко – Слюсарю: Ростов – один из центров будущего России. Подробности. Станкостроение – это зеркало развития промышленности и точно фундамент технологического суверенитета. Такие встречи с руководителями российских регионов стали традиционными. Но теперь темы для сотрудничества нетривиальные. Перспективы атомной энергетики рассмотрели на прошлой неделе. Это направление стало одной из тем субботнего телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. В Беларуси появится третий энергоблок, и Минск не отказался от идеи второй АЭС. Сами же строим такие станции по всему миру.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Решили, что третий блок построим и будем вести диалог по строительству второй атомной станции. Опять же, на восток. Может, это надо будет и юго-западу России. Всякое может быть. Но это мы определимся со временем. Мы готовы сами процентов, может, на 85-90 построить эту станцию. Реактор – это россияне.

От такого тесного сотрудничества Беларуси и России дивиденды могут получить даже специалисты из соседних стран.