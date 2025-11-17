Лукашенко раскрыл детали строительства третьего энергоблока БелАЭС
Крупнейший проект в истории Союзного государства Беларуси и России еще больше увеличит масштаб. Александр Лукашенко раскрыл детали предстоящего строительства третьего энергоблока Белорусской атомной станции в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 85-90 % его смогут построить белорусские специалисты, а основные элементы возьмем у России. При этом идею реализации этого проекта поддержал Владимир Путин. Об этом заявил белорусский лидер на встрече с губернатором Ростовской области.
Так движетесь по карьерной лестнице, что просто не уследить. Но это хорошо.
Такой теплый прием делегации из южного региона России. Хорошее настроение у Президента и хорошие перспективы сотрудничества с Ростовской областью. С нынешним губернатором Александр Лукашенко знаком. Он до этого руководил Объединенной авиастроительной корпорацией. И глава государства встречался с ним, посещая Иркутский авиационный завод. Вот эти кадры.
Сотрудничество в авиастроении – это точно новая высота в союзной повестке. А в станкостроении – необходимость.
Лукашенко – Слюсарю: Ростов – один из центров будущего России. Подробности.
Станкостроение – это зеркало развития промышленности и точно фундамент технологического суверенитета. Такие встречи с руководителями российских регионов стали традиционными. Но теперь темы для сотрудничества нетривиальные.
Перспективы атомной энергетики рассмотрели на прошлой неделе. Это направление стало одной из тем субботнего телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. В Беларуси появится третий энергоблок, и Минск не отказался от идеи второй АЭС. Сами же строим такие станции по всему миру.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Решили, что третий блок построим и будем вести диалог по строительству второй атомной станции. Опять же, на восток. Может, это надо будет и юго-западу России. Всякое может быть. Но это мы определимся со временем. Мы готовы сами процентов, может, на 85-90 построить эту станцию. Реактор – это россияне.
От такого тесного сотрудничества Беларуси и России дивиденды могут получить даже специалисты из соседних стран.
Александр Лукашенко:
Литовцы визжат, верещат: откройте границу. Мы ее не закрывали. И мы никогда плохо ни к полякам, ни к литовцам, латышам не относились. Это наши соседи. Куда тут деваться? Да, они сегодня управляются извне. Ну знаете, жизнь заставит. Придут к власти другие люди, которые будут видеть интересы в Беларуси и в России, как и было раньше. Зачем было терять эти рынки, зачем было терять такие добрые отношения?
Когда они угробили Игналинскую атомную станцию под видом «зеленой» экономики, мы их предупреждали: не делайте этого, она вам нужна будет. Нет. Закрыли, угробили, разворовали. И мешали нам строить эту станцию. Мы ее построили. И я пригласил специалистов литовских, с ними была проблема в Литве, приезжайте на нашу станцию, будем работать. Тем более мы нуждались в кадрах. Они думали, что мы без них не обойдемся. Но мы вместе с россиянами решили эту проблему. И сегодня с нашими россиянами за рубежом строим станции.
И специалисты в Венгрии и других странах посмотрели и говорят: а можно белорусов еще? Потому что в России сегодня дефицит кадров, как и у нас. Но у нас есть специалисты. 3 тысячи работают с вашими ребятами на объектах. Это вы нам технологии передали и научили нас этому.
Лукашенко – губернатору Ростовской области: мы готовы предложить условия лучше, чем иностранцы.