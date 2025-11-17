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Лукашенко: «Белорусов за Россию агитировать не надо»

17 ноября 2025 17:02
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Крупнейший проект в истории Союзного государства Беларуси и России еще больше увеличит масштаб. Александр Лукашенко раскрыл детали предстоящего строительства третьего энергоблока Белорусской атомной станции в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 85-90 % его смогут построить белорусские специалисты, а основные элементы возьмем у России. При этом идею реализации этого проекта поддержал Владимир Путин. Об этом заявил белорусский лидер на встрече с губернатором Ростовской области.

Звучат две основные темы. В целом сотрудничество технологического уклада и обоюдный интерес между нашей страной и южным оплотом России. Основа всего – народная дипломатия.

Лукашенко: «Белорусов за Россию агитировать не надо»-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусов за Россию агитировать не надо. Надо экономически связывать наши государства и народы. И ему провожу пример. Когда он одну «Ласточку» добавил из Москвы до Минска – не пробиться было. И в старые маршруты, и в новые. Людей – море, едут в Москву, едут в Россию. 

Эти обезумевшие закрыли границу на Запад. Ну хорошо, наши ездили в Питер, в Москву, сейчас… Вчера хоккейный матч был – ну извините, так сложилось, что выиграли мы у «Ак Барса» – в Казань поехали люди из Минска как к себе домой. Никто их не сдерживает. 

Поэтому самолеты, вертолеты, поезда, маршруты автобусные, они очень у нас востребованы. А у россиян востребована Беларусь. Первое место у россиян по заполняемости туристических объектов, гостиниц.

Лукашенко: «Белорусов за Россию агитировать не надо»-4

Товарооборот между Беларусью и Ростовской областью за последние 5 лет подрос в два раза. А учитывая потенциал области, которая является центром южного макрорегиона России, Первый делает весьма утешительные прогнозы.

Лукашенко – губернатору Ростовской области: мы готовы предложить условия лучше, чем иностранцы. Подробности.

Лукашенко: «Белорусов за Россию агитировать не надо»-6

Александр Лукашенко:
У нас принято решение, мы в этом направлении будем действовать. И прежде всего в Ростовской области и на севере – Питер. Поэтому, если будет ваша поддержка, мы готовы предоставить комплекс услуг и комплекс товаров, которые очень нужны будут вам и вашим соседям. Главное – договориться. 

Губернатор очертил сразу три конкретные направления: строительство, замена старого автопарка, АПК.

Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области России: 
До тысячи автобусов и электробусов Ростовская область должна будет закупить до 2030 года. И мы очень надеемся, что нам удастся здесь на базе Минского автомобильного завода это обновление сделать (подробности).

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

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