Лукашенко: «Белорусов за Россию агитировать не надо»

Крупнейший проект в истории Союзного государства Беларуси и России еще больше увеличит масштаб. Александр Лукашенко раскрыл детали предстоящего строительства третьего энергоблока Белорусской атомной станции в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 85-90 % его смогут построить белорусские специалисты, а основные элементы возьмем у России. При этом идею реализации этого проекта поддержал Владимир Путин. Об этом заявил белорусский лидер на встрече с губернатором Ростовской области. Звучат две основные темы. В целом сотрудничество технологического уклада и обоюдный интерес между нашей страной и южным оплотом России. Основа всего – народная дипломатия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусов за Россию агитировать не надо. Надо экономически связывать наши государства и народы. И ему провожу пример. Когда он одну «Ласточку» добавил из Москвы до Минска – не пробиться было. И в старые маршруты, и в новые. Людей – море, едут в Москву, едут в Россию. Эти обезумевшие закрыли границу на Запад. Ну хорошо, наши ездили в Питер, в Москву, сейчас… Вчера хоккейный матч был – ну извините, так сложилось, что выиграли мы у «Ак Барса» – в Казань поехали люди из Минска как к себе домой. Никто их не сдерживает. Поэтому самолеты, вертолеты, поезда, маршруты автобусные, они очень у нас востребованы. А у россиян востребована Беларусь. Первое место у россиян по заполняемости туристических объектов, гостиниц.

Товарооборот между Беларусью и Ростовской областью за последние 5 лет подрос в два раза. А учитывая потенциал области, которая является центром южного макрорегиона России, Первый делает весьма утешительные прогнозы. Лукашенко – губернатору Ростовской области: мы готовы предложить условия лучше, чем иностранцы. Подробности.