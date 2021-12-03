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Депутаты проводят мониторинг цен в белорусских аптеках. Где выгоднее покупать лекарства?

03 декабря 2021 06:52
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается мониторинг цен на медикаменты. Контрольную закупку проводят парламентарии. Депутаты пристально следят за ситуацией на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Депутаты проводят мониторинг цен в белорусских аптеках. Где выгоднее покупать лекарства?-1

Медицинский шопинг в Бресте должен показать разницу в чеке между государственной и частной аптечными сетями. В списке почти полсотни наименований медикаментов, которые наиболее востребованы у людей – противовирусные, витаминные комплексы, сердечные, обезболивающие, антибиотики. Мониторинг показал, что стоимость на отдельные категории товаров может отличаться до 30 %. Выгода на стороне госсети. 

Депутаты проводят мониторинг цен в белорусских аптеках. Где выгоднее покупать лекарства?-4

Инна Филипук, заведующая аптекой № 3 «Фармация»:
Сейчас мы получаем цены сегодняшние даже ниже, чем вчерашние. Безусловно, цены зависят от контрактной цены поставщика. На импортные лекарственные средства они зависят и от таможенных сборов, и от транспортных сборов, и от налога на добавленную стоимость.

Депутаты проводят мониторинг цен в белорусских аптеках. Где выгоднее покупать лекарства?-7

Егор Шашков, заместитель заведующего частной аптекой:
Люди, которые получают рецепт на «зеленую карту», идут только в госсеть, потому что мы не имеем доступа к этой базе.

Депутаты проводят мониторинг цен в белорусских аптеках. Где выгоднее покупать лекарства?-10

Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Моя задача как депутата проанализировать, почему сегодня в сети коммерческих аптек цены выше. Я понимаю разные поставщики, где-то и разные производители, но в то же время такое отличие не совсем правильно.

Депутаты проводят мониторинг цен в белорусских аптеках. Где выгоднее покупать лекарства?-13

В стране определены перечни социально значимых товаров – цены на них регулирует государство. В первую очередь, чтобы защитить уязвимые слои населения. По результатам мониторинга парламентарии подготовят информацию для Министерства антимонопольного регулирования и торговли. 

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Инна Филипук # Егор Шашков # Леонид Брич # Фотофакт

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