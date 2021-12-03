Депутаты проводят мониторинг цен в белорусских аптеках. Где выгоднее покупать лекарства?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается мониторинг цен на медикаменты. Контрольную закупку проводят парламентарии. Депутаты пристально следят за ситуацией на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медицинский шопинг в Бресте должен показать разницу в чеке между государственной и частной аптечными сетями. В списке почти полсотни наименований медикаментов, которые наиболее востребованы у людей – противовирусные, витаминные комплексы, сердечные, обезболивающие, антибиотики. Мониторинг показал, что стоимость на отдельные категории товаров может отличаться до 30 %. Выгода на стороне госсети.

Инна Филипук, заведующая аптекой № 3 «Фармация»:

Сейчас мы получаем цены сегодняшние даже ниже, чем вчерашние. Безусловно, цены зависят от контрактной цены поставщика. На импортные лекарственные средства они зависят и от таможенных сборов, и от транспортных сборов, и от налога на добавленную стоимость.

Егор Шашков, заместитель заведующего частной аптекой:

Люди, которые получают рецепт на «зеленую карту», идут только в госсеть, потому что мы не имеем доступа к этой базе.

Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Моя задача как депутата проанализировать, почему сегодня в сети коммерческих аптек цены выше. Я понимаю – разные поставщики, где-то и разные производители, но в то же время такое отличие не совсем правильно.