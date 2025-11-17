В Эстонии могут повторно повысить пенсионный возраст

Жить или выживать? Таким вопросом все чаще задаются люди почтенного возраста в Польше. Там увеличивается число пенсионеров, которые находятся на грани нищеты. По данным Евростата, таких в стране более 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На грани нищеты! Польские пенсионеры вынуждены работать до 80 лет.

Впрочем, с такой своеобразной заботой правительства столкнулись и жители Эстонии. Там предложили повторно повысить пенсионный возраст. Уже к 2028-му выйти на заслуженный отдых граждане смогут с 65 лет и трех месяцев. В августе этого года Таллин уже объявлял о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет, начиная с 2026-го.