«Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис?» Лукашенко на совещании по военной безопасности

Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Но никакой войны белорусы не хотят. Все, что мы наблюдаем вдоль наших рубежей, – проделки США, причем проделки чужими руками. Александр Лукашенко уверен, что США и Великобритания при участии Польши таким образом точат зуб на Евросоюз. И в этом противостоянии сверхдержавы и коллективного Запада используются самые разные тактики.

И здесь не надо быть аналитиком, чтобы понять самые простые факты. Вместо многополярного мирового порядка мы видим многополярный мировой беспорядок. Вашингтон теряет влияние в мире и экономическую силу. А держаться на плаву надо бы любыми путями. О врагах Беларуси, убийствах беженцев и готовности дать отпор сюжет Евгения Пустового.

Если коротко и по-военному, то неспокойно. Президент в форме Главнокомандующего. Встреча в центре стратегического управления. Последний раз в этой локации глава государства был в августе 2020 года. Тогда был мятеж, а сейчас противник даже не маскируется. Президент на совещании по военной безопасности: мы не до конца знаем, но представляем замысел наших врагов. Подробнее здесь. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Наши пограничники снова обнаружили изувеченное тело мигранта. Это живой пример мертвой демократии. Схема отработана – избить и выбросить на территорию Беларуси. Обыкновенный нацизм литовских силовиков или признак чего-то нового. Нового миропорядка. Но для этого надо окончательно разрушить европейскую систему безопасности. Бьют в сердце континента. Сердце континента – Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис? Мы же об этом подумать не должны. Однако возник, и он подогревается постоянно (читайте далее). Эдуард Малиновский: в 20 метрах от госграницы с Литвой обнаружено тело неопознанного беженца. Подробнее здесь. Евгений Пустовой:

Виноват снова Минск. Такая она – эпоха постправды. Причем если фейки призваны оправдать себя и нагнетать протестные настроения среди невероятных жителей нашего государства, это инструмент виртуальной войны. Тогда для какой войны у границ с Беларусью столько военной техники? Ну не выставку же цвета хаки в приграничье альянс организовывает. И нам есть что показать.

Лукашенко: «Если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется». Читайте здесь. Евгений Пустовой:

Активность НАТО у наших границ продолжается с лета 2020-го. То ли они пытаются напугать Беларусь, то ли сами боятся Россию. Один лишь вопрос: зачем это Европе? Москва и Берлин заинтересованы в строительстве «Северного потока», а Североатлантический альянс – в наращивании своего присутствия в Европе. И так совпало, что все явные сателлиты Вашингтона вдоль наших границ. Президент Беларуси: «В течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз». Подробнее здесь.

Сейчас ставка на силы специальных операций. Час-два – и они в любой точке Беларуси. Незаметно пришли, быстро победили, тихо ушли.

Начиная с югославских событий, в современных конфликтах доминирующая роль у авиации. А успех зависит от слаженности всех силовых ведомств. Хренин: возникают новые угрозы. Мы продолжим комплексную подготовку войск совместно с нашим союзником – Россией. Подробнее здесь.