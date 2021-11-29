«Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис?» Лукашенко на совещании по военной безопасности
Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Но никакой войны белорусы не хотят. Все, что мы наблюдаем вдоль наших рубежей, – проделки США, причем проделки чужими руками. Александр Лукашенко уверен, что США и Великобритания при участии Польши таким образом точат зуб на Евросоюз. И в этом противостоянии сверхдержавы и коллективного Запада используются самые разные тактики.
И здесь не надо быть аналитиком, чтобы понять самые простые факты. Вместо многополярного мирового порядка мы видим многополярный мировой беспорядок. Вашингтон теряет влияние в мире и экономическую силу. А держаться на плаву надо бы любыми путями.
О врагах Беларуси, убийствах беженцев и готовности дать отпор сюжет Евгения Пустового.
Если коротко и по-военному, то неспокойно. Президент в форме Главнокомандующего. Встреча в центре стратегического управления. Последний раз в этой локации глава государства был в августе 2020 года. Тогда был мятеж, а сейчас противник даже не маскируется.
Президент на совещании по военной безопасности: мы не до конца знаем, но представляем замысел наших врагов. Подробнее здесь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Наши пограничники снова обнаружили изувеченное тело мигранта. Это живой пример мертвой демократии. Схема отработана – избить и выбросить на территорию Беларуси. Обыкновенный нацизм литовских силовиков или признак чего-то нового. Нового миропорядка. Но для этого надо окончательно разрушить европейскую систему безопасности. Бьют в сердце континента. Сердце континента – Беларусь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис? Мы же об этом подумать не должны. Однако возник, и он подогревается постоянно (читайте далее).
Эдуард Малиновский: в 20 метрах от госграницы с Литвой обнаружено тело неопознанного беженца. Подробнее здесь.
Евгений Пустовой:
Виноват снова Минск. Такая она – эпоха постправды. Причем если фейки призваны оправдать себя и нагнетать протестные настроения среди невероятных жителей нашего государства, это инструмент виртуальной войны. Тогда для какой войны у границ с Беларусью столько военной техники? Ну не выставку же цвета хаки в приграничье альянс организовывает. И нам есть что показать.
Лукашенко: «Если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется». Читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Активность НАТО у наших границ продолжается с лета 2020-го. То ли они пытаются напугать Беларусь, то ли сами боятся Россию. Один лишь вопрос: зачем это Европе? Москва и Берлин заинтересованы в строительстве «Северного потока», а Североатлантический альянс – в наращивании своего присутствия в Европе. И так совпало, что все явные сателлиты Вашингтона вдоль наших границ.
Президент Беларуси: «В течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз». Подробнее здесь.
В отличие от соседей, для решения нынешних задач территориалов в белорусскую армию призывать не будут. И регулярных частей хватает. Все поставленные задачи войска малой родины выполнили еще на учениях «Запад-2021». Маневры были открытыми, и там присутствовали иностранные атташе. Может, после увиденного западные военные еще ритмичнее стали бряцать оружием, чтобы не слышать недовольство своего населения. Образ общего врага консолидирует, что очень нужно сейчас варшавским политикам.
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Белорусы не привыкли разрушать, мы нация созидателей. И лучше созидать новое, а не разрушенное военными конфликтами. А для этого надо не терять свою военную форму.