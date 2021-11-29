Лукашенко: в спальный мешок застёгивают мёртвого или полумёртвого и выбрасывают на границу

Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре стратегического управления Министерства обороны Верховный главнокомандующий четко обозначил возможные недружественные и агрессивные шаги в направлении Беларуси. Президент и ранее не раз обращал внимание на милитаризацию вдоль западных рубежей страны. Но, судя по всему, останавливаться в уже откровенных военных провокациях наши соседи не собираются. Причем в неких политических целях они готовы выгодно использовать даже миграционный кризис. Дело дошло до убийства простых людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли (подробности здесь). Тот же почерк: в спальный мешок застегивают мертвого или полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят уже бездыханным. Вчера нашли трех человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных, начали поиск.

Генерал Лаппо мне доложил, что нашли. Обмороженные – по-моему, по телевизору показывали – лежащие на каком-то хуторе, в заброшенном доме. Они не могли идти – ползли. Это же, представьте, демократы. До какой мерзости надо дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию? Это уже акция, понимаете? Зачем? Убили человека и выбросили нам на территорию, это акция. Что за этим стоит? Я думаю, следователи разберутся.