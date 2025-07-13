Кто претендует на победу в конкурсе молодых исполнителей – узнали, каким будет финал «Славянки»
Понятно, что мы живем в век глобальнейших перемен и не можем сказать, каким будет мир завтра, но точно знаем, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традиции. Это касается, как белорусов, так и молдаван, и многих других народов.
Глава государства на церемонии открытии «Славянского базара» и подчеркнет, что в основе всего – ценности и устои. То есть культура.
«Славянка» именно об этом. Большой и масштабный фестиваль со своей философией. Да, переживал разные времена. Были и взлеты, и падения. Но в 90-е, когда наступил переломный момент, Президент спас «Славянский базар», и сейчас государство пытается его поддерживать.
В 2025 году почему-то многие взялись взвешивать, сколько денег дает фестиваль. Но культура работает немного не так. Мы это видим не только на примере «Славянского базара». Вспомните тот же музей Славы, который буквально на прошлой неделе открыли на Могилевщине. Это наша преграда от забвения, чтобы не раствориться в потоках, в том числе мировых финансовых, а оставаться суверенными и независимыми, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И деньги, конечно, это хорошо, но не зря же говорят, что не все можно купить.
Теперь к содержательной части.
В 2025 году на «Славянку» приехали артисты из более чем 40 стран. В афише – сольники, спектакли, выставки и жанровый микс от шансона до фламенко. Конечно, одно из самых интересных шоу – это церемония открытия.
Да и последние аккорды фестиваля еще не прозвучали. В Витебске продолжает работу Алеся Иванова, которая выходит с нами на прямую связь, чтобы рассказать, чем же будет удивлять церемония закрытия «Славянского базара».
Ольга Коршун, СТВ:
Судя по образу, ты полностью прониклась фестивальной атмосферой и васильковая тема тебя не отпускает. А вообще грустно прощаться с фестивалем?
Алеся Иванова, корреспондент:
Безусловно, очень грустно прощаться со «Славянским базаром». Лично для меня это уже третья рабочая «Славянка». И, конечно, прикупить себе что-нибудь в городе мастеров уже стало такой доброй и хорошей традицией.
Меньше часа остается до того момента, как со сцены Летнего амфитеатра прозвучат знакомые на всю страну позывные «Славянского базара». Витебск сегодня официально прощается с фестивалем. На главной площадке форума состоится торжественная церемония закрытия.
И зрители уже активно собираются, чтобы занять свои места в зале. Билеты практически на все концерты «Славянки» купить в последний момент просто нереально. Их разбирают за много-много месяцев до старта фестиваля. Поэтому, безусловно, попасть на любой из концертов «Славянского базара» для каждого его гостя – событие очень долгожданное и радостное.
Несмотря на то, что 34-й «Славянский базар» завершается, это вовсе не финал, а скорее кульминация, ведь именно сегодня мы узнаем имя победителя конкурса эстрадной песни. Накануне в Витебске прошел первый тур этого песенного состязания. Пока лидирует артист из Италии. Наша белоруска занимает третью строчку. Валерия Бернатович набрала 67 баллов из 70 возможных.
Вчера исполнители пели мировые хиты, а сегодня они уже споют славянские композиции в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Все это также случится на закрытии. За главный конкурс этого песенного состязания борются артисты из 14 стран мира. Кроме того, на сцену Летнего амфитеатра поднимутся уже полюбившиеся витебской публике артисты. Лариса Долина, Таисия Повалий, Олег Газманов, а также Ольга Бузова и Алексей Воробьев.
Хочется добавить, что «Славянский базар» каждый год задает такой динамичный темп и ритм, что порой угнаться за ним просто невозможно. Для меня каждый «Славянский базар» пролетает буквально за день. Но тем не менее я и мои коллеги в городе на Двине работали всю неделю.
О том, какой мы ее увидели, я предлагаю посмотреть в сюжете. Приятного просмотра!