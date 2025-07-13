Кто претендует на победу в конкурсе молодых исполнителей – узнали, каким будет финал «Славянки»

Понятно, что мы живем в век глобальнейших перемен и не можем сказать, каким будет мир завтра, но точно знаем, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традиции. Это касается, как белорусов, так и молдаван, и многих других народов. Глава государства на церемонии открытии «Славянского базара» и подчеркнет, что в основе всего – ценности и устои. То есть культура. «Славянка» именно об этом. Большой и масштабный фестиваль со своей философией. Да, переживал разные времена. Были и взлеты, и падения. Но в 90-е, когда наступил переломный момент, Президент спас «Славянский базар», и сейчас государство пытается его поддерживать.

В 2025 году почему-то многие взялись взвешивать, сколько денег дает фестиваль. Но культура работает немного не так. Мы это видим не только на примере «Славянского базара». Вспомните тот же музей Славы, который буквально на прошлой неделе открыли на Могилевщине. Это наша преграда от забвения, чтобы не раствориться в потоках, в том числе мировых финансовых, а оставаться суверенными и независимыми, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И деньги, конечно, это хорошо, но не зря же говорят, что не все можно купить. Теперь к содержательной части.

В 2025 году на «Славянку» приехали артисты из более чем 40 стран. В афише – сольники, спектакли, выставки и жанровый микс от шансона до фламенко. Конечно, одно из самых интересных шоу – это церемония открытия. Да и последние аккорды фестиваля еще не прозвучали. В Витебске продолжает работу Алеся Иванова, которая выходит с нами на прямую связь, чтобы рассказать, чем же будет удивлять церемония закрытия «Славянского базара».

Ольга Коршун, СТВ:

Судя по образу, ты полностью прониклась фестивальной атмосферой и васильковая тема тебя не отпускает. А вообще грустно прощаться с фестивалем?