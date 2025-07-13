Команды экстралиги приступили к подготовке перед новым сезоном. Чемпион «Юность» вызвала к себе «Гомель», который замыкает топ-3 отечественного табеля о рангах, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Вот и скрестили парни клюшки на «Чижовка-Арене». Обменявшись любезностями, все решил третий период, где хозяева оказались сильней – 3:1.

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:

Первый матч очень ранний, как и ожидалось, сумбур, тяжелый. Потому что, понятное дело, второй микроцикл, ребята под нагрузкой. Это нормальное явление, ничего другого мы не ожидали. Когда уходит половина команды, ты пытаешься снова все это собрать в кучу. Снова привить свои требования, свою стратегию. Это занимает время.

Алексей Кузнецов, главный тренер ХК «Гомель»:

Поблагодарил ребят. Сказал, что они провели очень достойно матч. Если мы будем двигаться в этом направлении, будем двигаться вверх. Команда в прошлом году подняла очень высокую планку, поэтому слукавлю, если скажу, что не хотим бороться за кубок. Потому что, если за него не бороться, то нет смысла в нашей работе.

