Президент Беларуси: «В течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз»

Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Активность НАТО у наших границ продолжается с лета 2020-го. То ли они пытаются напугать Беларусь, то ли сами боятся Россию. Один лишь вопрос: зачем это Европе? Москва и Берлин заинтересованы в строительстве «Северного потока», а Североатлантический альянс – в наращивании своего присутствия в Европе. И так совпало, что все явные сателлиты Вашингтона вдоль наших границ.