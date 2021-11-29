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Президент Беларуси: «В течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз»

29 ноября 2021 17:54
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Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Активность НАТО у наших границ продолжается с лета 2020-го. То ли они пытаются напугать Беларусь, то ли сами боятся Россию. Один лишь вопрос: зачем это Европе? Москва и Берлин заинтересованы в строительстве «Северного потока», а Североатлантический альянс – в наращивании своего присутствия в Европе. И так совпало, что все явные сателлиты Вашингтона вдоль наших границ.

Президент Беларуси: «В течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обстановка на границе западной непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал? В Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз. Американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними. Как только европейцы ввели свою валюту – евро, а это угрожает доллару (мы же понимаем, нам все равно сейчас – евро или доллар), так начались проблемы в евроатлантическом блоке. Поэтому я уверен, что неслучайно вышла Великобритания из Европейского союза. Ведь она ничего не нашла в этом. И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза – миллиарды долларов евро, нам Евросоюз не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского союза.

Президент Беларуси: «В течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз»-4

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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