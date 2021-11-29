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Хренин: «На сегодня все войска находятся в пунктах постоянной дислокации»

29 ноября 2021 13:23
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Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент на совещании по военной безопасности: мы не до конца знаем, но представляем замысел наших врагов – читайте здесь.  

Хренин: «На сегодня все войска находятся в пунктах постоянной дислокации»-1

В центре стратегического управления Министерства обороны Верховный главнокомандующий четко обозначил возможные недружественные и агрессивные шаги в направлении Беларуси. Президент и ранее не раз обращал внимание на милитаризацию вдоль западных рубежей.  

Хренин: «На сегодня все войска находятся в пунктах постоянной дислокации»-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:  
Создавать такие группировки войск в таком количестве, которое мы сейчас видим, против той ситуации, которую должны решать политики. На сегодня – наш Президент говорил это и не раз – они просто пытаются отвлечь таким образом свое население от внутренних проблем, которых у них накопилось выше крыши. Они ими должны заниматься, а не бряцать оружием на границе. А наш Президент и сегодня четко подчеркнул, что вполне возможно, что такими действиями они пытаются нас подтолкнуть на какие-то провокации. Поэтому на сегодня все войска находятся в пунктах постоянной дислокации, мы начинаем заниматься плановой деятельностью. С 1 декабря после подготовительного периода начнем активно заниматься боевой подготовкой.  

Лукашенко: в спальный мешок застегивают мертвого или полумертвого и выбрасывают на границу – читайте здесь.  

Хренин: «На сегодня все войска находятся в пунктах постоянной дислокации»-7

Никаких дополнительных мероприятий по приведению в высшую степень готовности Вооруженных Сил сейчас не проходит, однако руководителям военного блока поручено подготовить план ответа на возможную агрессию в нашу сторону.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Фотофакт

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