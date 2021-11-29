Эдуард Малиновский: в 20 метрах от госграницы с Литвой обнаружено тело неопознанного беженца

Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещании занимались не решением чужих геополитических проблем, а выработкой своей конкретной стратегии сдерживания.
Эдуард Малиновский, начальник УСК по Гродненской области:
28 ноября 2021 года в Щучинском районе в 20 метрах от государственной границы Республики Беларусь с Литовской Республикой обнаружено тело неопознанного беженца без признаков жизни. Материалы проверки по данному факту приняты в производство следственным управлением, управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области. Следователями повторно, с применением видеофиксации, осмотрено место происшествия. Сотрудниками ведомства также осмотрены предметы, изъятые с места происшествия. По ним назначены необходимые экспертные исследования, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.
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