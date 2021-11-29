Прямой эфир

Эдуард Малиновский: в 20 метрах от госграницы с Литвой обнаружено тело неопознанного беженца

29 ноября 2021 19:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещании занимались не решением чужих геополитических проблем, а выработкой своей конкретной стратегии сдерживания.

Эдуард Малиновский: в 20 метрах от госграницы с Литвой обнаружено тело неопознанного беженца-1

Эдуард Малиновский, начальник УСК по Гродненской области:
28 ноября 2021 года в Щучинском районе в 20 метрах от государственной границы Республики Беларусь с Литовской Республикой обнаружено тело неопознанного беженца без признаков жизни. Материалы проверки по данному факту приняты в производство следственным управлением, управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области. Следователями повторно, с применением видеофиксации, осмотрено место происшествия. Сотрудниками ведомства также осмотрены предметы, изъятые с места происшествия. По ним назначены необходимые экспертные исследования, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.

Читайте также:

Лукашенко: в спальный мешок застёгивают мёртвого или полумёртвого и выбрасывают на границу

Лукашенко: мы люди военные, не дай бог что случится, мы берём оружие в руки

Хренин: «На сегодня все войска находятся в пунктах постоянной дислокации»

# Беженцы # общество # Эдуард Малиновский # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: мы люди военные, не дай бог что случится, мы берём оружие в руки
29 ноября 2021 19:31

Лукашенко: мы люди военные, не дай бог что случится, мы берём оружие в руки

Публичные призывы к применению санкционной политики. Сенаторы одобрили поправки в УК
29 ноября 2021 19:14

Публичные призывы к применению санкционной политики. Сенаторы одобрили поправки в УК

Вячеслав Орловский о возможных провокациях на референдуме: «Мы знаем, что они замышляют, к чему готовятся»
29 ноября 2021 18:55

Вячеслав Орловский о возможных провокациях на референдуме: «Мы знаем, что они замышляют, к чему готовятся»