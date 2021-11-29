Эдуард Малиновский: в 20 метрах от госграницы с Литвой обнаружено тело неопознанного беженца

Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещании занимались не решением чужих геополитических проблем, а выработкой своей конкретной стратегии сдерживания.