Азарёнок: по Беларуси прошёл ураган – и представьте, если бы не было у нас той самой диктатуры?

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

И снова сама жизнь нас учит правильному государственному, державному, праведному устройству. Ведь никто не застрахован от разгула стихии, от лютых ветров и гроз, от ураганов и непогоды. Прошлась она на неделе и по Беларуси. И представьте, если бы не было у нас той самой диктатуры? Не было бы абсолютно управляемой вертикали? Не было под рукой лесхозов и профессионального, мощного, военизированного МЧС? Я помню, как на волне либеральных реформ, всеобщей приватизации в России, например, отказались, например, от лесничих. И что же? Не могли потушить пожары, смогом застилало Москву, леса горели и горели, и горели. Пока не вернулись к старым добрым советским практикам. И вот сейчас прошелся ветрище по Могилевщине, Витебщине – мгновенно создается штаб, собираются дружины, волонтеры, спасатели выдвигаются на места. И все работают не за страх, а за совесть. Потому что все на контроле у Президента, потому что отвечать перед ним. А когда ответственность размыта, когда правит безвольная, хилая, дряблая, глупая, смешная, жалкая демократия, когда грызутся партии, когда каждый видит свой гешефтик, тогда никакое дело не делается. Только слова, слова, слова. И те бессмысленные, глупые, лживые. Твердо слово государственное, державное, диктаторское – и славно, и слава ему.

Григорий Азаренок:

Хочу продолжить я говорить о государственном устройстве, и вновь обращаться к мудрости церковной, к святоотеческому преданию, испытанному временем и многими штормами историческими. А когда же приходят в упадок государства? Когда они рушатся и падают? Когда случается то самое – «верхи не могут, а низы не хотят»? Неужели тогда, когда все плохо: идет обнищание, голод, война, мор, страх? А вот и нет. Уж какие мы прошли испытания в 1930-е? И переселения, и раскулачивание, и голод, и репрессии – все было. Но держава только крепла. Потому что тверды и прочны были истины. Потому что горели глаза верой. Потому что за идеалы вставали, и шли за них биться. Потому что лучшие писатели и журналисты мечтали не в Ниццу попасть, а на фронт, на войну. Соревнование было между Симоновым и Исаковским, кто первый окажется в бою. И на Халхин-Голе оказался Симонов. А когда все приходит в упадок? В благополучные и сытые времена. Когда вроде бы произносятся правильные речи, и даже с захлестом они произносятся. Но то на официальных собраниях. И цветет холуйство, и цветет неискренность. Когда Евтушеночка вопит: уберите Ленина с денег! О, как хорошо сказал по этому поводу Бродский: Собака лает, ветер носит.

Борис у Глеба в морду просит.

Кружатся пары на балу.

В прихожей – куча на полу. Блестяще. А священная история учит нас примером Вавилона. Не было на свете более сильного государства. Широко оно простиралось. Казалось, не будет ему заката. Он был прозван молотом всей земли. И вот впадают они в блуд, и доходят до кощунства на Бога. И вдруг вышли персты незримой десницы человеческой, и писали на извести стены таинственные слова – мене, текел, перес. И объяснил пророк: исчислил, взвесил, разделил. В ту же ночь царь вавилонский был убит, и царство его бесповоротно рухнуло.