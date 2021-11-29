Лукашенко: «Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придёт или с ружьём, у нас есть чем ответить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не бряцаем оружием. Мы хоть и не участники последней страшной войны, но мы понимаем, что такое война. Мы многие пережили те невзгоды послевоенных лет, когда голые, раздетые из землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живем приемлемо. Мы не хотим никаких войн. Мы не богатая страна, но мы никогда не были богатыми. Поэтому нам чужие богатства и чужие территории не нужны. Дай бог освоить, как надо, эту землю. Поэтому если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми, пожалуйста. С сегодняшнего дня. Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить.

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