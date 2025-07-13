Хочется четвёртую медаль. Интервью с Ольгой Худенко, 3-кратным призёром Олимпийских игр по гребле

Участники открытого чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в Заславле, помимо спортивных страстей, смогли насладиться жарким солнцем и проливным дождем. Гребцы боролись за путевки на планетарный форум, который вскоре пройдет в Милане, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Юлия Силипицкая, СТВ:

У тебя возраст Христа. Что ты поняла в жизни?

Ольга Худенко, трехкратный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ:

Научилась ценить. Ценить сегодняшний день, людей, которые меня окружают. Просеяло время некоторых людей. Показали, кто есть кто. Начала разбираться. На сегодняшний день это скорее единицы, но это очень верные, очень добрые, очень искренние.

Юлия Силипицкая:

А что ты ценишь в людях?

Ольга Худенко:

Честность. Это очень важно.

Юлия Силипицкая:

Свои гонки записываете, правильно?

Ольга Худенко:

Все есть записи, в принципе, можно посмотреть в любое время.

Юлия Силипицкая:

Смотришь?

Ольга Худенко:

Конечно, пересматриваю.

Юлия Силипицкая:

Почему?

Ольга Худенко:

Хочется пересмотреть и уловить некоторые моменты. Возможно, исправиться в чем-то. Я имею в виду в техническом. Может, в этом и заключается спортивное долголетие.

Юлия Силипицкая:

Ты ощущала мамину любовь?

Ольга Худенко:

Боялась, как говорится, ее только взгляда. Знаете, у меня мама была как мама и как отец. Сейчас до сих пор есть это уважение, такая боязнь даже. Да, даже в 33 года.

Юлия Силипицкая:

А что у вас сейчас с мамой совместно? Может, вы по магазинам ходите вместе, может, по телефону болтаете долго?

Ольга Худенко:

Когда приезжаю, мы любим что-то приготовить вкусное покушать, походить, погулять, купить что-то новенькое, какие-то вещи. Но очень важно, чтобы мы были вместе и советоваться друг с другом. Она, безусловно, ждет моего совета, всегда спрашивает.