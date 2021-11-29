Хренин: возникают новые угрозы. Мы продолжим комплексную подготовку войск совместно с нашим союзником – Россией

Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 29 ноября, на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгени й Пустово й, политический обозреватель: Сейчас ставка на силы специальных операций. Час-два – и они в любой точке Беларуси. Незаметно пришли, быстро победили, тихо ушли. Начиная с югославских событий, в современных конфликтах доминирующая роль у авиации. А успех зависит от слаженности всех силовых ведомств.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Возникают новые угрозы нашей национальной безопасности в военной сфере, поэтому был предложен ряд приоритетных направлений, которые необходимо уже планировать и реализовывать в это время. Такими направлениями, мы считаем, это первое – продолжить комплексную подготовку войск совместно с нашим стратегическим союзником – Российской Федерацией – к адекватному парированию возникающих новых угроз и противодействию агрессии против Союзного государства. Второе – это комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию нашего южного направления. Третье – это продолжить совершенствование единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России на долгосрочную перспективу. Первоочередные мероприятия уже нами спланированы и будут реализовываться в рамках оперативной боевой подготовки, в рамках внезапной проверки Вооруженных Сил уже в новом учебном году.

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