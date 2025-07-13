«Это не о деньгах, это о душе!» Чем в 2025-м удивил «Славянский базар» и каков его главный секрет?

Поистине горячий июль выдался в Витебске. Жарко было не только на улице, но и за кулисами главной фестивальной площадки. В кулуарах «Славянки» – россыпь звезд. Здесь и Ольга Бузова со своей «свитой», и другие узнаваемые лица шоу-биза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Максим Аверин: самое большое отличие «Славянского базара» – здесь атмосфера семьи. Подробности.

Каждое лето город на Двине надевает «парадный костюмчик» и «выходит в свет». Сцена Летнего амфитеатра всегда звучит по-разному, но атмосфера любви, добра и истинного искусства остается неизменной. Анна Благова, певица, композитор, солистка духового оркестра ГУВД Мингорисполкома:

Для меня каждый раз приезд сюда – это особые эмоции, это теплота, это безусловная любовь к моему родному краю. На сцене «Славянского базара» нет случайных артистов. Здесь люди, которые связывают поколения. Народная артистка России Лариса Долина вспоминает, как больше 30 лет назад открывала первый музыкальный фестиваль в Витебске – на тот момент – польской песни. С тех пор в своем плотном гастрольном графике певица всегда находит время выступить на уже такой родной – васильковой сцене. Читайте здесь.

Алеся Иванова, корреспондент:

В дни фестиваля город буквально оживает. Здесь почти каждый квадратный метр пропитан музыкой, танцами, искусством и творческими сюрпризами. Например, этот арт-объект – новинка фестиваля. На первый взгляд, обычная инсталляция, но не совсем. По хлопку она начинает переливаться разными красками и проигрывать известные на всю страну позывные «Славянского базара». Именно эти мотивы с нетерпением каждый год ждут жители и гости Витебска. Традиционное приветствие зрителей. Со сцены Летнего амфитеатра звучат фанфары торжественного открытия «Славянского базара». В 34-й раз культурный форум распахнул свои двери для единомышленников. На этот раз – из 44 государств.

Ладислав Бубнар, певец (Словакия):

Словакия дружит с Беларусью и Россией. Я очень рад, что Фицо сделал все для этого, чтобы наши страны дружили и был мир. Именно Александр Лукашенко 30 лет назад спас фестиваль. Принципиальная позиция Президента – все же отвечать за «базар» и навсегда прописать его в Витебске – дала свои плоды.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Если показываешь новую песню и она принимается, значит, песня будет иметь популярность, интерес у публики. Брать высокие ноты с братским народом. Впервые в гала-концерте приняли участие сразу два президентских оркестра – Беларуси и России. В исполнении виртуозов – инструментальное попурри из мировых хитов. Наши народы объединяет культура и память. В программе фестиваля красной нитью – тема Великой Отечественной войны. Заветную Победу славяне приближали вместе. Потому и «победная» песня – от российской и украинской певицы Таисии Повалий.

Беречь историческую память и традиции призвал со сцены амфитеатра и глава государства. Открывая фестиваль, Президент обратился не только к белорусам, но и всем славянским народам. Тем, кто стоял у истоков витебского форума. Лукашенко: говорят, «Славянский базар» вне политики – нет, это самая главная политика. «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Девиз «Славянского базара» неизменен. Равно как и его традиции. Специальную награду Президента из года в год Александр Лукашенко вручает старожилам фестиваля. На этот раз ее удостоен легендарный певец и композитор Юрий Антонов. Юрий Антонов провел детство в Молодечно, здесь же окончил музыкальную школу и училище. А свой эстрадный путь начал с работы в Белгосфилармонии. На его песнях выросло не одно поколение, в том числе белорусов, а потому именная звезда артиста зажглась на витебском небосклоне.

Каждый год фестиваль искусств открывает миру новые имена. Гран-при детского музыкального конкурса из рук Президента – белоруске Амалии Сухан. Юная артистка покорила жюри не только своим обаянием, но и безусловным талантом. К этому моменту восходящая звездочка шла пять лет, и его она запомнит на всю жизнь. Амалия Сухан, обладательница Гран-при XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025»:

Этот момент я старалась запомнить на всю свою жизнь, запечатлеть у себя в голове каждую секунду и получить от этого эмоции. Эта награда у меня посвящена нашей стране. И старалась я именно ради нее, чтобы принести еще одну победу Беларуси. Форум под знаком василька говорит на разных языках искусства. На родине Шагала переплетаются пути уличных художников и артистов, музыкантов и фокусников. Здесь оживают скульптуры, а ремесленники из самых дальних уголков приезжают за неповторимой атмосферой и самым настоящим праздником. Гостеприимный фестиваль стирает границы, а страны ради него их открывают. В очередной раз «базар» побил свои же рекорды и объединил больше 7 тысяч участников и гостей под небом василькового цвета. Ведь где, как ни здесь, в городе с широкой славянской душой, возвращаться к своим истокам и пускать новые корни. Не купить ни за какие деньги и не продать. Фестиваль – это в первую очередь бренд. В турбулентном мире «Славянский базар» остается тем самым незыблемым ориентиром, маяком, за который можно зацепиться. Той самой культурной инвестицией, которая окупилась и еще принесет значительные духовные дивиденды.