Трогательное прощание – провожаем «Славянский базар» в наших дневниках фестиваля

Небо над фестивальным Витебском начинает хмуриться, словно чувствует, что праздничная эйфория близится к закату. Тусовочный Витебск мы вам уже показали. А что насчет культурного? Прогуляемся тропами Шагала.

Вот-вот заскрипит половица от тяжелых шагов маэстро. Он взмахнет кистью и разнесет по гостиной уже въевшийся в стены запах акварели. И погрузится в свой фантазийный мир волшебных витражей. Эта картина никогда не оживет, но здешние места будут помнить ее вечно. А благодаря спектаклю «Шагал... Шагал...» к ней даже можно прикоснуться.

Юрий Ивановский, литературный редактор Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа:

Наш спектакль праходзіць на сцэнічнай пляцоўцы каля Дома-музея Марка Шагала. Я думаю, што артысты адчуваюць асаблівае хваляванне.

Полина Смулькевич, научный сотрудник музея Марка Шагала в Витебске:

Полностью погружаешься в ту атмосферу начала XX века, воспоминания Марка Шагала о Витебске.

Ольга Вишневская, экскурсовод музея Марка Шагала в Витебске:

Мы находимся в доме семьи Шагала. Здесь прошли детские и юношеские годы жизни великого художника. Любил называть своей первой мастерской окошко, возле которого стояла кровать.