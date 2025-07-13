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Трогательное прощание – провожаем «Славянский базар» в наших дневниках фестиваля

13 июля 2025 17:59
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Небо над фестивальным Витебском начинает хмуриться, словно чувствует, что праздничная эйфория близится к закату. Тусовочный Витебск мы вам уже показали. А что насчет культурного? Прогуляемся тропами Шагала.

Трогательное прощание – провожаем «Славянский базар» в наших дневниках фестиваля-2

Вот-вот заскрипит половица от тяжелых шагов маэстро. Он взмахнет кистью и разнесет по гостиной уже въевшийся в стены запах акварели. И погрузится в свой фантазийный мир волшебных витражей. Эта картина никогда не оживет, но здешние места будут помнить ее вечно. А благодаря спектаклю «Шагал... Шагал...» к ней даже можно прикоснуться.

Трогательное прощание – провожаем «Славянский базар» в наших дневниках фестиваля-4
Трогательное прощание – провожаем «Славянский базар» в наших дневниках фестиваля-5

Юрий Ивановский, литературный редактор Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа:
Наш спектакль праходзіць на сцэнічнай пляцоўцы каля Дома-музея Марка Шагала. Я думаю, што артысты адчуваюць асаблівае хваляванне. 

Трогательное прощание – провожаем «Славянский базар» в наших дневниках фестиваля-7

Полина Смулькевич, научный сотрудник музея Марка Шагала в Витебске:
Полностью погружаешься в ту атмосферу начала XX века, воспоминания Марка Шагала о Витебске. 

Трогательное прощание – провожаем «Славянский базар» в наших дневниках фестиваля-9

Ольга Вишневская, экскурсовод музея Марка Шагала в Витебске:
Мы находимся в доме семьи Шагала. Здесь прошли детские и юношеские годы жизни великого художника. Любил называть своей первой мастерской окошко, возле которого стояла кровать. 

Трогательное прощание – провожаем «Славянский базар» в наших дневниках фестиваля-11

На белорусской земле жил и творил не один гений. Такая она, наша Синеокая – плодовитая и гостеприимная. Об этом и не только уникальная выставка «Культурное наследие Беларуси».

Модные показы и трогательные моменты – смотрите в наших дневниках.

# Фестиваль # Славянский базар в Витебске

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