Можно ли считать «Союзную решимость» завершённой и как будет проходить проверка сил реагирования Беларуси и России?
Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Референдум по принятию поправок в Конституцию. Мы хотели подвести итоги учений, которые проходили на нашей территории, но самые главные новости сейчас приходят из Донбасса и из Москвы, где идет заседание Совбеза Российской Федерации.
Алена Сырова, СТВ:
Оно уже завершилось. Владимир Путин сказал о том, что решение о признании или непризнании этих самопровозглашенных республик будет принято сегодня, 21 февраля. Все взгляды прикованы к нашим соседним республикам.
Кирилл Казаков:
И учения, которые завершились в субботу. Во многих Telegram-каналах как наших оппонентов, так и властных, немножко не понимают журналисты, которые пишут, завершились или не завершились. Андрей Валерьянович, вы как человек в погонах объясните нам, «Союзная решимость» – это завершенный этап? То, что происходит сейчас, что говорил министр обороны Беларуси. «С учетом обстановки будут продолжены». Это как?
Алена Сырова:
Проверка будет продолжена. Чем вообще отличается учение от проверки?
Андрей Лукьянович, заместитель командующего ВВС и ПВО Вооруженных Сил – начальник авиации:
Учения, которые прошли, совместные оперативные учения «Союзная решимость – 2022» – это анонсированное мероприятие, которые президенты озвучили еще до Нового года. И они имели определенные цели. Проверка на данных учениях сводилась к проверке боевых задач в операции обороны. Сейчас, как озвучил министр обороны, проверка продолжается. Только первый этап закончился. Закончился первый этап совместных учений, теперь – проверка сил реагирования Союзного государства по другим направлениям. Мы уже знаем, что сейчас будут созданы дополнительные группировки вдоль границ, будет усилена охрана наших границ, в том числе в воздушном пространстве нашего государства, единой региональной системе противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. В том числе с учетом учебных центров, которые созданы на территории нашей страны.
Алена Сырова:
Сейчас активно обсуждают, что это значит. Ведь ваши коллеги, авиаторы из России, тоже прилетали в определенном количестве.
Кирилл Казаков:
И системы ПВО, которые приехали сюда и которыми мы сейчас грозим.
Алена Сырова:
Они не успели покинуть еще нашу территорию. То есть, получается, они остаются или еще кто-то приезжает?
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Мы не грозим, мы обращаем внимание.
Андрей Лукьянович:
Да, очень грамотно. На самом деле та обстановка, которая создана, к сожалению, в мире – все с позиции силы. США диктуют условия с позиции силы, поэтому нельзя быть слабыми. Одной дипломатией решить все вопросы невозможно. По количеству участников – в настоящее время присутствует группировка Российской Федерации на территории Беларуси. И следующие этапы, которые будут спланированы начальниками генеральных штабов Республики Беларусь и Российской Федерации, мы узнаем чуть позже. Будут отработаны в полном объеме, и проверка продолжится в тех объемах, которые будут спланированы нашими штабами.
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