Можно ли считать «Союзную решимость» завершённой и как будет проходить проверка сил реагирования Беларуси и России?

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу « По существу » гости обсудили самые актуальные темы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Референдум по принятию поправок в Конституцию. Мы хотели подвести итоги учений, которые проходили на нашей территории, но самые главные новости сейчас приходят из Донбасса и из Москвы, где идет заседание Совбеза Российской Федерации.

Алена Сырова, СТВ:

Оно уже завершилось. Владимир Путин сказал о том, что решение о признании или непризнании этих самопровозглашенных республик будет принято сегодня, 21 февраля. Все взгляды прикованы к нашим соседним республикам.

Кирилл Казаков:

И учения, которые завершились в субботу. Во многих Telegram-каналах как наших оппонентов, так и властных, немножко не понимают журналисты, которые пишут, завершились или не завершились. Андрей Валерьянович, вы как человек в погонах объясните нам, «Союзная решимость» – это завершенный этап? То, что происходит сейчас, что говорил министр обороны Беларуси. «С учетом обстановки будут продолжены». Это как?

Алена Сырова:

Проверка будет продолжена. Чем вообще отличается учение от проверки?