«Вы лицо нашей страны!» Что Лукашенко потребовал от дипломатов? Главные заявления
О том, как складывается ситуация по внешнему контуру и кто Беларуси друг, на неделе во Дворце Независимости состоялся большой дипломатический разговор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Президент встретился с белорусскими послами и провел тонкую донастройку нашей внешней политики, которая, как и прежде, основана на многовекторности. Но в последнее время этого слова некоторые начали пугаться и избегать, мол, а как же на эту позицию посмотрят из Москвы и Пекина. Нормально посмотрят. То, что Беларусь ищет партнеров по всему миру и даже не открещивается от западных, – это не что иное, как разумный подход. Наша экономика ориентирована на экспорт, а замыкаться только на России или Китае или ком-то еще – заведомо проигрышная позиция.
А что касается работы белорусских послов, то тут все предельно ясно. Как бы ни складывалась ситуация в мире (а сегодня сложно, и то ли еще будет), в основе – экономика. Как отметил глава государства, это и есть основной посыл, который, впрочем, касается не только дипломатов. Время хоть и мирное, но требует военной мобилизации по всем фронтам.
Чего еще от дипкорпуса ждет Президент, более подробно расскажет Евгений Пустовой.
Самодостаточность государства зависит от внешнего политического образа государства. Так Беларусь встречают в глобальном мире и площадках планетарных интеграций.
На внешнем контуре сейчас нелегко. Во все времена страны конкурируют между собой. Сейчас эпоха небывалой турбулентности. Меняется расстановка сил: колонии больше не хотят донатить мировым метрополиям. А чего только стоят аппетиты глобалиста Трампа. Сценарий ультраглобалистов и того хуже – жаждут антропологической революции. И в этих условиях необходимо выстоять. На передовой геополитического фронта – дипломаты.
Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация – Лукашенко. Подробности.
Дело не только в сохранении международного имиджа страны. Но и очень важно – сохранении рынков. Эксперты прогнозируют очередные витки экономической турбулентности. Переизбыток товаров, недоверие к мировой валюте, в общем, неспокойно. А наша экономика открытая. Производство рассчитано на экспорт. Поэтому надо сотрудничать со всеми, кто покупает.
Лукашенко: наша многовекторность не означает, что от всех отвернулись и рвемся за океан или в ЕС. Читайте здесь.
Такую открытость трактуют как многовекторность, а недоброжелатели называют это чуть ли не предательством главного союзника – России. В принципе, это одна из вражеских концепций. Сколько десятилетий нашей интеграции, столько и этому фейку. Глава государства ответил.
Лукашенко: ближе, чем Россия и российский народ, для нас нет и быть не может.
Отношения между Минском и Москвой лучше всего характеризует вот это видео с места силы нашей сакральной географии. Еще один политический миф – Москва поглотит Минск. Он очень выгоден западноцентричным силам. Цель понятна. Перекодировать геополитический вектор.
Лукашенко – послам: мы доказали всему миру, что мы суверенны и независимы.
Настроения, в том числе и в среде МИДа, – поиск себя в Европе. Украина уже нашла... А сам Брюссель тратит свою самостоятельность принимать решения. Так что близость к Москве – это гарантия нашего суверенитета. Читайте здесь.
Руководители дипмиссий – это и представители Беларуси, и страновые менеджеры. На встрече руководство всех самых экспортных ведомств страны. Диалог весьма откровенный. Претензии в лицо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Закрыли рынок ЕС для наших транспортников? Так у нас теперь этот же товар надо доставлять в разы дальше – в ту же Россию, Китай, Африку. Правительству необходимо наконец разобраться, в чем проблема: наши логистические компании не могут сформировать конкурентные тарифы или наши директора продолжают продавать «от забора» и грузить на иностранный транспорт? Мы должны максимально оставить себе валютную выручку по всей цепочке.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Несмотря на ваше поручение о реализации продукции на более далеких базисных условиях, все еще очень большая доля торговли у нас идет «от ворот». Отдаем иностранным контрагентам выручку от услуг по страхованию и транспортировке наших товаров.
Еще одна тема сотрудничества – привлечение инвестиций. Номенклатура создана. Результата нет.
Министр экономики: в Беларуси сформирована привлекательная среда для реализации инвестпроектов.
Золотая формула белорусского экспорта: треть – ЕС, треть – Россия, треть – дальняя дуга. Была. Сейчас новые вводные. Меняется вектор торговли. Но не меняются привычки некоторых экселенций.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дайте мне полететь туда, бизнес-класс и прочее. И выходят миллионы долларов в год. А их непросто зарабатывать. Поэтому, если едете в командировку, главное, что туда привезли. Это надо взять под жестокий контроль. Не просто Президенту сразу в конверте на стол – в Администрации проанализируйте. Контурно я обозначал. По каждой стране у нас есть перечень конкретных экономических задач и инвестпроектов. Эта база должна быть в МИД. Ее нужно пересмотреть, актуализировать. Потому что ее иногда писали лишь бы написать. Я помню острые вопросы ротации сотрудников. Был целый пул опытных (в кавычках) дипломатов. Они ездили исключительно по маршруту (любили ездить, по крайней мере) Нью-Йорк, Лондон, в Женеву. Зато в Нигерию посла, по-моему, до сих пор не нашли.
– Ищем.
– А они что, валяются где-то?
– Нет, их трудно найти сегодня.
– А в Нью-Йорк, Лондон, легче бы было?
– Нет.
– Полагаю, в целом разобрались с этим вопросом. Хотя то тут, то там продолжает скрываться такое, что за голову хватаешься. У нас есть без дипломатов хорошие люди, хозяйственники, как мы их называем. Ну, будет еще один переводчик толковый, который, кроме как переводить с послом, будет чем-то еще заниматься. Надо найти туда толкового руководителя.
Говорят, что не каждый актер может быть дипломатом, но каждый дипломат должен быть немножко актером. А белорусский дипломат – менеджером и при этом кристально чистым солдатом Родины. К тому последователей Андрея Громыко обязывает дипломатическая служба. И слово «служба» здесь определяющее.
Подробности смотрите в видео.