«Вы лицо нашей страны!» Что Лукашенко потребовал от дипломатов? Главные заявления

О том, как складывается ситуация по внешнему контуру и кто Беларуси друг, на неделе во Дворце Независимости состоялся большой дипломатический разговор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Президент встретился с белорусскими послами и провел тонкую донастройку нашей внешней политики, которая, как и прежде, основана на многовекторности. Но в последнее время этого слова некоторые начали пугаться и избегать, мол, а как же на эту позицию посмотрят из Москвы и Пекина. Нормально посмотрят. То, что Беларусь ищет партнеров по всему миру и даже не открещивается от западных, – это не что иное, как разумный подход. Наша экономика ориентирована на экспорт, а замыкаться только на России или Китае или ком-то еще – заведомо проигрышная позиция. А что касается работы белорусских послов, то тут все предельно ясно. Как бы ни складывалась ситуация в мире (а сегодня сложно, и то ли еще будет), в основе – экономика. Как отметил глава государства, это и есть основной посыл, который, впрочем, касается не только дипломатов. Время хоть и мирное, но требует военной мобилизации по всем фронтам. Чего еще от дипкорпуса ждет Президент, более подробно расскажет Евгений Пустовой. Самодостаточность государства зависит от внешнего политического образа государства. Так Беларусь встречают в глобальном мире и площадках планетарных интеграций.

На внешнем контуре сейчас нелегко. Во все времена страны конкурируют между собой. Сейчас эпоха небывалой турбулентности. Меняется расстановка сил: колонии больше не хотят донатить мировым метрополиям. А чего только стоят аппетиты глобалиста Трампа. Сценарий ультраглобалистов и того хуже – жаждут антропологической революции. И в этих условиях необходимо выстоять. На передовой геополитического фронта – дипломаты. Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация – Лукашенко. Подробности. Дело не только в сохранении международного имиджа страны. Но и очень важно – сохранении рынков. Эксперты прогнозируют очередные витки экономической турбулентности. Переизбыток товаров, недоверие к мировой валюте, в общем, неспокойно. А наша экономика открытая. Производство рассчитано на экспорт. Поэтому надо сотрудничать со всеми, кто покупает. Лукашенко: наша многовекторность не означает, что от всех отвернулись и рвемся за океан или в ЕС. Читайте здесь. Такую открытость трактуют как многовекторность, а недоброжелатели называют это чуть ли не предательством главного союзника – России. В принципе, это одна из вражеских концепций. Сколько десятилетий нашей интеграции, столько и этому фейку. Глава государства ответил. Лукашенко: ближе, чем Россия и российский народ, для нас нет и быть не может.

Отношения между Минском и Москвой лучше всего характеризует вот это видео с места силы нашей сакральной географии. Еще один политический миф – Москва поглотит Минск. Он очень выгоден западноцентричным силам. Цель понятна. Перекодировать геополитический вектор. Лукашенко – послам: мы доказали всему миру, что мы суверенны и независимы. Настроения, в том числе и в среде МИДа, – поиск себя в Европе. Украина уже нашла... А сам Брюссель тратит свою самостоятельность принимать решения. Так что близость к Москве – это гарантия нашего суверенитета. Читайте здесь. Руководители дипмиссий – это и представители Беларуси, и страновые менеджеры. На встрече руководство всех самых экспортных ведомств страны. Диалог весьма откровенный. Претензии в лицо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Закрыли рынок ЕС для наших транспортников? Так у нас теперь этот же товар надо доставлять в разы дальше – в ту же Россию, Китай, Африку. Правительству необходимо наконец разобраться, в чем проблема: наши логистические компании не могут сформировать конкурентные тарифы или наши директора продолжают продавать «от забора» и грузить на иностранный транспорт? Мы должны максимально оставить себе валютную выручку по всей цепочке. Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Несмотря на ваше поручение о реализации продукции на более далеких базисных условиях, все еще очень большая доля торговли у нас идет «от ворот». Отдаем иностранным контрагентам выручку от услуг по страхованию и транспортировке наших товаров. Еще одна тема сотрудничества – привлечение инвестиций. Номенклатура создана. Результата нет. Министр экономики: в Беларуси сформирована привлекательная среда для реализации инвестпроектов. Золотая формула белорусского экспорта: треть – ЕС, треть – Россия, треть – дальняя дуга. Была. Сейчас новые вводные. Меняется вектор торговли. Но не меняются привычки некоторых экселенций.