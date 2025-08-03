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Белорус стал лучшим юным географом планеты – рассказываем о секретах подготовки молодого гения

03 августа 2025 17:38
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Что происходит на Земле и в ее недрах, точно знает выпускник брестской гимназии. Николай Мисиюк недавно вернулся из Таиланда, где проходила международная олимпиада по географии. Вернулся не с пустыми руками, а привез золотую медаль. Белорус стал абсолютным победителем этого научного состязания, обошел умников из 47 стран и теперь официально признан лучшим юным географом в мире, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В чем секрет успеха белорусского интеллектуала, расскажут наши корреспонденты.

Белорус стал лучшим юным географом планеты – рассказываем о секретах подготовки молодого гения-2

Вопросы, на которые не в каждом университетском учебнике можно найти ответ. Бланки заданий исключительно на английском. Практический тур на незнакомой таиландской земле – острове Ко Крет. В Бангкоке завершилась международная олимпиада по географии, борьба шла за сотые балла, золото в Беларусь привез Николай Мисиюк. Официально выпускник брестской гимназии стал лучшим юным географом планеты.

Белорус стал лучшим юным географом планеты – рассказываем о секретах подготовки молодого гения-4

Николай Мисиюк:
Эти эмоции нельзя передать словами. Тогда что-то очень странное случилось у меня в голове, потому что я не мог поверить тому, что это все-таки происходит. Тяжело осознавать, что я самый лучший юный географ в мире и смог победить на достаточно тяжелом состязании, учитывая то, какая там была конкуренция, там может быть борьба и за сотые балла. Еще рано говорить о завершении. Но близко к завершению олимпиадной карьеры, как карьеры школьника.

Белорус стал лучшим юным географом планеты – рассказываем о секретах подготовки молодого гения-6

Для Беларуси это уже четвертая золотая медаль за период участия в этом научном состязании. А в личной копилке Николая победы такого уровня уже были – в 2024 году он стал первым на европейской географической олимпиаде. А начинал в 7 классе – с состязаний районного уровня под руководством школьного учителя.

Белорус стал лучшим юным географом планеты – рассказываем о секретах подготовки молодого гения-8

Юлия Богдасарова, учитель географии гимназии № 2 Бреста:
В 9-м классе, после победы на республиканской олимпиаде, он впервые задумался, что с географией будет связывать свою жизнь. Главное было загрузить заданиями разными, потому что школьную программу щелкал как семечки на уроках. Здесь для меня главный принцип был – самостоятельность. Потому что именно самостоятельно полученные знания – наиболее прочные.

Подробности в видео.

# Школьники # Одаренная молодежь # Образование в Беларуси

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