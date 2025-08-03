Белорус стал лучшим юным географом планеты – рассказываем о секретах подготовки молодого гения

Что происходит на Земле и в ее недрах, точно знает выпускник брестской гимназии. Николай Мисиюк недавно вернулся из Таиланда, где проходила международная олимпиада по географии. Вернулся не с пустыми руками, а привез золотую медаль. Белорус стал абсолютным победителем этого научного состязания, обошел умников из 47 стран и теперь официально признан лучшим юным географом в мире, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В чем секрет успеха белорусского интеллектуала, расскажут наши корреспонденты.

Вопросы, на которые не в каждом университетском учебнике можно найти ответ. Бланки заданий исключительно на английском. Практический тур на незнакомой таиландской земле – острове Ко Крет. В Бангкоке завершилась международная олимпиада по географии, борьба шла за сотые балла, золото в Беларусь привез Николай Мисиюк. Официально выпускник брестской гимназии стал лучшим юным географом планеты.

Николай Мисиюк:

Эти эмоции нельзя передать словами. Тогда что-то очень странное случилось у меня в голове, потому что я не мог поверить тому, что это все-таки происходит. Тяжело осознавать, что я самый лучший юный географ в мире и смог победить на достаточно тяжелом состязании, учитывая то, какая там была конкуренция, там может быть борьба и за сотые балла. Еще рано говорить о завершении. Но близко к завершению олимпиадной карьеры, как карьеры школьника.

Для Беларуси это уже четвертая золотая медаль за период участия в этом научном состязании. А в личной копилке Николая победы такого уровня уже были – в 2024 году он стал первым на европейской географической олимпиаде. А начинал в 7 классе – с состязаний районного уровня под руководством школьного учителя.