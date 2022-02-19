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Оборонительный бой и контрудар. На полигоне Обуз-Лесновский отработали тактический эпизод белорусско-российского учения

19 февраля 2022 18:07
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Новости Беларуси. На полигоне Обуз-Лесновский завершился розыгрыш тактического эпизода совместного учения Беларуси и России «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместная группировка войск отразила наступление противника в ходе ведения оборонительных боев, создала условия для проведения контратаки.

Оборонительный бой и контрудар. На полигоне Обуз-Лесновский отработали тактический эпизод белорусско-российского учения-1

По сценарию учений, первыми на авансцену влетают боевые порядки истребителей Су-30 и Су-35 авиации Союзного государства. После установления господства в воздухе начинается массированная бомбардировка ракетоносцами Ту-22М3, далее добавят реактивная установка «Град» и связка штурмовиков Су-25 и Як-130.

Оборонительный бой и контрудар. На полигоне Обуз-Лесновский отработали тактический эпизод белорусско-российского учения-4

Условный противник решается на контрудар, но и здесь наша реакция молниеносна: артиллерия окажет поддержку обороняющимся, и «вертолетная карусель» переведет их в статус атакующих.

Оборонительный бой и контрудар. На полигоне Обуз-Лесновский отработали тактический эпизод белорусско-российского учения-7

И, наконец, апофеоз: российские морпехи из Владивостока при поддержке белорусских танкистов наносят сокрушительный удар. Неприятель повержен – окончательно и бесповоротно. Уже после «черные дьяволы» так прокомментируют свою работу.

Оборонительный бой и контрудар. На полигоне Обуз-Лесновский отработали тактический эпизод белорусско-российского учения-10

Сухраб Ахмедов, заместитель командующего объединением ВВО Вооруженных Сил России:
Здесь, на 230-м полигоне Обуз-Лесновский, подразделение «бригада морской пехоты» совместно с подразделением белорусской армии отработали вопросы оборонительной тематики. И сегодня на этапе боевой стрельбы, вам представленном, были показаны оборонительный бой, в дальнейшем проведение контрудара для восстановления по переднему краю. Итоги сегодняшнего мероприятия будут оценены старшим руководством. Оценка поставлена должностными лицами, имеющими на это право.

Оборонительный бой и контрудар. На полигоне Обуз-Лесновский отработали тактический эпизод белорусско-российского учения-13

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# Военные учения # общество # Сухраб Ахмедов # Константин Герцев # Фотофакт

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