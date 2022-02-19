Оборонительный бой и контрудар. На полигоне Обуз-Лесновский отработали тактический эпизод белорусско-российского учения

Новости Беларуси. На полигоне Обуз-Лесновский завершился розыгрыш тактического эпизода совместного учения Беларуси и России «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместная группировка войск отразила наступление противника в ходе ведения оборонительных боев, создала условия для проведения контратаки.

По сценарию учений, первыми на авансцену влетают боевые порядки истребителей Су-30 и Су-35 авиации Союзного государства. После установления господства в воздухе начинается массированная бомбардировка ракетоносцами Ту-22М3, далее добавят реактивная установка «Град» и связка штурмовиков Су-25 и Як-130.

Условный противник решается на контрудар, но и здесь наша реакция молниеносна: артиллерия окажет поддержку обороняющимся, и «вертолетная карусель» переведет их в статус атакующих.

И, наконец, апофеоз: российские морпехи из Владивостока при поддержке белорусских танкистов наносят сокрушительный удар. Неприятель повержен – окончательно и бесповоротно. Уже после «черные дьяволы» так прокомментируют свою работу.