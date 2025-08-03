Гродненский облисполком прорабатывает вопрос авиасообщения с Москвой или Петербургом

В Беларуси достаточно мест для отдыха. Это подтверждают и многочисленные туристы, которые едут в нашу страну за релаксом и новыми впечатлениями. Особенно любят отдых в Синеокой гости из России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

Гродно для россиян недостаточно исследованный город. Причина – расстояние, это запад Беларуси, который находится далеко от границы соседней страны. Путешествие занимает много времени, и это минус для многих туристов. Решить вопрос могла бы проработка новых маршрутов.

Из аэропорта Гродно еще несколько лет назад были регулярные рейсы на Калининград и чартерные – в морские страны. Сегодня воздушная гавань пустует, в отличие от Бреста, Гомеля и Витебска. Но в связи с ростом турпотока из России в западную Беларусь авиасообщение (в первую очередь с Москвой) пришлось бы на руку.