Аляксандр Лукашэнка: «Мы, людзі ў пагонах, першымі пойдзем, каб абараніць нашу Айчыну»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поэтому нам надо делать все, чтобы сохранить нашу страну. Но если, я всегда народу открыто это говорю, мы, люди в погонах, первыми пойдем, чтобы защитить наше Отечество. Очень правильно Андрей Иванович Поступил, я так понимаю, пригласил своих коллег-ветеранов. Я обращаюсь к вам, чтобы этому молодняку вы передали весь свой опыт, пока вы живы, здоровы и работаете. Вы видите, что творится вокруг нас. И чтобы нас взорвать будут деть изнутри. Как будут делать, ни я, ни генеральный прокурор, ни вы этого в полном объеме не знаем и знать не можем. Но мы должны быть к этому готовы. Это самое тяжелое: когда ты знаешь, что тебя будут давить, качать, но не знаешь, когда и в какой форме это произойдет. Поэтому надо быть начеку. Руководители областей, прежде всего прошу, чтобы вы не меньше, чем Генеральная прокуратура, были готовы защитить мир в нашей стране.