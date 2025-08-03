«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче третьего тура РПЛ

В матче третьего тура Российской премьер-лиги «Зенит» и ЦСКА на стадионе «Санкт-Петербург» в присутствии 45 371 зрителя сыграли вничью со счетом 1:1. Об этом пишет РИА Новости.

Голы в ворота «Зенита» забили Алеррандо (ЦСКА, 33-я минута) и Александр Соболев («Зенит», 76-я минута, с пенальти).

В составе ЦСКА дебютировал аргентинец Лионель Верде, который вышел на замену. У обеих команд по пять очков: «Зенит» на 6-м месте, ЦСКА – на 7-м. В очередном туре 9 августа «Зенит» сыграет с «Ахматом», а ЦСКА – с «Рубином».

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