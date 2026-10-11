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Новости по тегу #Военные учения

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер-2026» стартовали в Беларуси
11 октября 2026 10:47

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер-2026» стартовали в Беларуси

В Италии 13 октября стартуют учения НАТО по ядерному сдерживанию
09 октября 2026 12:13

В Италии 13 октября стартуют учения НАТО по ядерному сдерживанию

В Беларусь прибыли участники совместных учений ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон»
05 октября 2026 07:42

В Беларусь прибыли участники совместных учений ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон»

Путин про учения «Центр – 2026»: все задачи решаются с учетом опыта СВО
02 октября 2026 16:01

Путин про учения «Центр – 2026»: все задачи решаются с учетом опыта СВО

Военнослужащие Беларуси принимают участие в специальном учении Коллективных сил ОДКБ «Эшелон-2026»
01 октября 2026 06:16

Военнослужащие Беларуси принимают участие в специальном учении Коллективных сил ОДКБ «Эшелон-2026»

В России стартовали совместные учения сил ОДКБ
28 сентября 2026 13:44

В России стартовали совместные учения сил ОДКБ

Одни из самых крупных военных учений проходят в Латвии до 8 октября
26 сентября 2026 07:43

Одни из самых крупных военных учений проходят в Латвии до 8 октября

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности
24 сентября 2026 07:14

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности

Белорусские и казахстанские разведчики начали совместные учения «Лесное братство – 2026»
10 сентября 2026 11:10

Белорусские и казахстанские разведчики начали совместные учения «Лесное братство – 2026»

Слаживание сводных белорусско-казахстанских подразделений разведчиков проходит на полигоне Брестский
09 сентября 2026 10:39

Слаживание сводных белорусско-казахстанских подразделений разведчиков проходит на полигоне Брестский

Александр Вольфович оценил готовность личного состава во время тактических учений в Новополоцке
08 сентября 2026 19:51

Александр Вольфович оценил готовность личного состава во время тактических учений в Новополоцке

На полигоне Брестский продолжаются совместные учения Беларуси и Казахстана «Лесное братство – 2026»
08 сентября 2026 11:18

На полигоне Брестский продолжаются совместные учения Беларуси и Казахстана «Лесное братство – 2026»