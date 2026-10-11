Новости по тегу #Военные учения

В них принимают участие военнослужащие из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Подчеркивается, что в ходе учений реальные боеприпасы не применяются.
На полигонах контингенты пяти государств отработали применение Коллективных сил в Восточно-Европейском регионе.
По словам президента России, суть масштабных учений сводится к отработке управленческих компетенций командного звена – речь идет о навыках координации войск в условиях отражения потенциального внешнего нападения.
На российском полигоне «Чебаркульский» подразделения материально-технического обеспечения отрабатывают совместные действия при локализации приграничного вооруженного конфликта.
На полигоне Чебаркульский состоялась церемония открытия сразу трех учений: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон».
Целью государственной тренировки является отработка мер в случае угрозы национальной безопасности.
Свои задачи на полигоне отработали расчеты одной из артиллерийских бригад – солдаты и призванные из запаса военнообязанные вели огонь прямой наводкой.
Обстановка максимально приближена к боевой.
Комплексные маневры направлены на повышение уровня оперативной совместимости подразделений и совершенствование навыков применения современного вооружения.
Экзамен держит 7-я милицейская бригада.
Бойцы отработали штурм укрепленных позиций и оказание первой помощи под огнем. В воздухе обстановку контролировали расчеты беспилотников.
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