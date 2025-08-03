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На Солнце произошла самая мощная вспышка за полтора месяца

03 августа 2025 18:13
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На Солнце произошла самая мощная вспышка за полтора месяца-0

На Солнце зарегистрирована мощная вспышка M2.9 – самая мощная за последние полтора месяца. Об этом пишет РИА Новости.

Она возникла в новой активной области в северном полушарии и стала составной частью скачка солнечной активности, начавшегося 1 августа. За три дня было зарегистрировано 35 вспышек, но активность впервые достигла уровня М.

Пока неизвестно, затронет ли это событие Землю – выбросов солнечной материи в сторону планеты не зафиксировано.

Однако область вспышки находится на прямой линии между Солнцем и Землей, что увеличивает вероятность столкновения. Угроза возникновения более мощных вспышек сохраняется.

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы

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