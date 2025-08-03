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Замки, здравницы, гастротуры – почему туристы выбирают для отдыха Беларусь?

03 августа 2025 17:40
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В Беларуси достаточно мест для отдыха. Это подтверждают и многочисленные туристы, которые едут в нашу страну за релаксом и новыми впечатлениями. Особенно любят отдых в Синеокой гости из России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Замки, здравницы, гастротуры – почему туристы выбирают для отдыха Беларусь?-2

Российские тревел-шоу массово едут за контентом в Беларусь. Ежегодно проходят съемки для нескольких телепередач – это результат сотрудничества двух государств. Ведущие рекламируют туризм в нашей стране и сами очаровываются.

Замки, здравницы, гастротуры – почему туристы выбирают для отдыха Беларусь?-4

Мария Осадник и Евгений Покровский, ведущие тревел-шоу:
На 360 градусов крутишься, и все поражает, все красиво. 

И мы еще наверху стояли, снимали и рассуждали, как красиво в любое время года.

Замки, здравницы, гастротуры – почему туристы выбирают для отдыха Беларусь?-6

Красота по-королевски, добавляют туристы в Гродно. Все же в Старом замке роскошь XVI века – период правления короля Стефана Батория, в его стилистике идет возрождение дворца из руин. Все же Беларусь – страна замков – это уже бренд для россиян, как и наши продукты или ухоженные города.

Замки, здравницы, гастротуры – почему туристы выбирают для отдыха Беларусь?-8

Юлия и Роман Громовы, туристы (Россия):
Мы приехали из России, город Калуга. Мы планировали посетить именно Гродно, потому что здесь смешана культура Европы и России.

Меня очень впечатлило. Я показал фотографии друзьям.

Замки, здравницы, гастротуры – почему туристы выбирают для отдыха Беларусь?-10

Мы из Санкт-Петербурга, у нас маленькое путешествие, мы были в Полоцке, Пинске, а сегодня в Гродно.
– Очень нравится нам Беларусь, любим мы ее очень. 
– За чистоту, за ваш порядок, спокойствие
– И очень доброжелательные люди.

Замки, здравницы, гастротуры – почему туристы выбирают для отдыха Беларусь?-12

Старый и Новый замки в Гродно только за июль посетили более 40 тысяч посетителей, львиная доля – из России. Туристов стало больше.

Замки, здравницы, гастротуры – почему туристы выбирают для отдыха Беларусь?-14

Мария Усманова, заведующая научно-просветительским отделом Гродненского государственного историко-археологического музея:
Раньше мы действительно считали, что суббота, воскресенье – это максимальная нагрузка в замке, пятница, возможно. То в последние недели действительно получается так, что нагрузка – это каждый день. То есть в день, например, в Старом замке до полутора тысяч посетителей может доходить цифра. Мурманск, Сахалин, Владивосток, то есть действительно большие расстояния люди преодолевают.

Замки, здравницы, гастротуры – почему туристы выбирают для отдыха Беларусь?-16

В России в этом летнем сезоне на 30 % взлетели продажи экскурсионных туров в Беларусь. Охват – все города Синеокой. Только Гродно в этом году посетили около полумиллиона туристов.

Замки, здравницы, гастротуры – почему туристы выбирают для отдыха Беларусь?-18

Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Темп роста, именно если взять Российскую Федерацию, тоже увеличился по сравнению с прошлым годом, это прирост 105,5 % по отношению к тому же периоду прошлого года. И такой интересный показатель, что у нас китайцы уже обогнали латышей и поляков, литовцы плюсуют в том числе. В целом посещение стран Евросоюза благодаря безвизовому въезду увеличивается из года в год.

Замки, здравницы, гастротуры – почему туристы выбирают для отдыха Беларусь?-20

В историческом центре Гродно ежедневно многонациональные реки туристов. Ежедневно всех приветствует с пожарной каланчи трубач. Ровно в полдень.

Подробности в видео.

# Туризм

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