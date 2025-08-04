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В штате Монтана при стрельбе в баре погибли четыре человека

04 августа 2025 05:57
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Очередной случай массовой стрельбы в США. В штате Монтана мужчина расстрелял посетителей бара, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате Монтана при стрельбе в баре погибли четыре человека-2

Жертвами инцидента стали четыре человека. Нападавший скрылся с места преступления на машине. Спустя несколько часов полиция обнаружила его автомобиль в нескольких километрах от места ЧП. Правоохранители прочесывают лес, в котором возможно прячется подозреваемый. Уже установлена его личность – это 45-летний местный житель, чьи мотивы неизвестны.

# Стрельба в США # Стрельба

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