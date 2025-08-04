В штате Монтана при стрельбе в баре погибли четыре человека

Очередной случай массовой стрельбы в США. В штате Монтана мужчина расстрелял посетителей бара, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами инцидента стали четыре человека. Нападавший скрылся с места преступления на машине. Спустя несколько часов полиция обнаружила его автомобиль в нескольких километрах от места ЧП. Правоохранители прочесывают лес, в котором возможно прячется подозреваемый. Уже установлена его личность – это 45-летний местный житель, чьи мотивы неизвестны.