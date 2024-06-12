Вопросы безопасности и обороны, как видим, остаются в центре внимания глав государств. Напомним, сейчас для поддержания способности, безусловно, обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства, Беларусь и Россия проводят второй этап учений нестратегических ядерных сил, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они идут на фоне достаточно напряженной обстановки в Европе и боеготовность имеет крайне важное значение. Похоже, только так можно охладить пыл США и НАТО.