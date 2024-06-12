Беларусь и Россия проводят второй этап учений нестратегических ядерных сил
Вопросы безопасности и обороны, как видим, остаются в центре внимания глав государств. Напомним, сейчас для поддержания способности, безусловно, обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства, Беларусь и Россия проводят второй этап учений нестратегических ядерных сил, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они идут на фоне достаточно напряженной обстановки в Европе и боеготовность имеет крайне важное значение. Похоже, только так можно охладить пыл США и НАТО.
По сообщению белорусского военного ведомства, оперативно-тактические комплексы «Искандер» выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили спецбоеприпасы и заступили на боевое дежурство по назначенным целям. Подобные действия выполнила и авиация. Все организационные и технические моменты отрабатываются в четком взаимодействии с российскими коллегами.
Павел Муравейко, начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Беларуси:
Изюминкой нашего учения являлось то, что до последнего момента командиры авиационных звеньев не знали, кто получит право отработать учебно-боевые задачи и с какого аэродрома будет работать авиация. Сигнал пришел буквально за 30 минут до начала выполнения задач, и данное мероприятие наши авиаторы выполнили с достоинством и честью. Безусловно, пока рано подводить итоги, но как начальник Генерального штаба могу сказать: ребята работали хорошо. Фактически это профессиональные действия. Все контрольные нормативы, которые должны были быть отработаны, выполнены раньше назначенного срока, выполнены четко, без суеты.
Напомним, во время одного из недавних визитов в Москву, Президент Беларуси, говоря о важности проведения военных маневров, заявлял, что страны решили синхронизировать учения с нестратегическими ядерными силами.