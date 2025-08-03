Есть ли олимпийские перспективы у белорусских метателей? Мнение спортсмена и тренера

Белорусские легкоатлеты готовятся отправиться на Чемпионат России. В этом виде спорта пока глухота на международной арене, но наши ребята не опускают руки, тренируются, бьют рекорды и дистанционно побеждают заокеанских соперников. Летний сезон почти завершен, и у нашей национальной команды есть ряд причин для гордости, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Спортсмен должен преуспевать в каких науках? В точных или в гуманитарных?

Игорь Сиводедов, старший тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:

Метатели, я считаю, что должны быть, и они есть в большинстве своем, в точных науках. Знать ту же физику, как планирует копье против ветра, как должен летать диск.

Юлия Силипицкая:

Физикой ты пользуешься сейчас в своем виде спорта?

Алексей Котковец, член национальной команды Беларуси по легкой атлетике:

Мы когда разбираем броски свои, смотрим видео, там видно, где надо пониже метнуть то же копье, наконечник поддержать, чтобы оно не уходило вверх.

Юлия Силипицкая:

Игорь Леонидович, когда он к вам попал в поле вашего зрения?

Игорь Сиводедов:

Когда он еще был юниором, я был главным тренером национальной команды. Он уже был спортсменом, который занял второе место на чемпионате Европы среди юниоров. Было видно уже тогда, что парень очень одаренный, перспективный и имеет шансы стать хорошим метателем. Он, в принципе, и подтвердил это. Сейчас он является рекордсменом Беларуси, финалистом Олимпийских игр. Это тоже. Шестое место на Олимпиаде занять – это... В 27 лет для метателей копья это начинается самый возраст, когда человек может показывать свои наилучшие результаты.

Юлия Силипицкая:

Получается, что у нас первый год нового олимпийского цикла практически завершается. Что слышно с международной ареной?

Игорь Сиводедов:

Пока ничего. Что бы мы ни делали, какие бы их требования ни выполняли, они однозначно против российских и белорусских спортсменов.