«Мы абмяркоўвалі сустрэчу з пісьменнікам». Як у гэтай школе адзначаюць Дзень роднай мовы?

Навіны Беларусі. Самая мілагучная пасля італьянскай і самая старажытная сярод славянскіх. У Мінску праходзіць шэраг адукацыйных і культурных мерапрыемстваў, прысвечаных роднай мове, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці» на СТБ.

Уладзіслаў Панарын, вучань Гімназіі з беларускай мовай навучання №23:

Беларуская мова для мяне – гэта найперш мая родная мова, на якой патрэбна ўмець размаўляць. Гэтая мова зараз вельмі карыстаецца попытам, і сапраўды яе трэба ведаць. З-за таго, што сёння Дзень роднай мовы, у нас арганізавана шмат мерапрыемстваў. Мы абмяркоўвалі сустрэчу з пісьменнікам.