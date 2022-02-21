«Готовы участвовать в судьбе своей страны». Почему для белорусов важно проголосовать за изменения в Конституции?

Навіны Беларусі. На канстытуцыйным рэферэндуме 27 лютага беларусам трэба зрабіць выбар, які паўплывае на будучыню краіны, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ. Гэта адказны, хвалюючы і лёсавызначальны момант для кожнага. Сярод тых, хто збіраецца выканаць свой грамадзянскі абавязак, людзі самых розных узростаў і прафесій. Жыхары Мінскай вобласці падзяліліся меркаваннем, чаму для іх важна прыйсці на рэферэндум.

Приближается 27 февраля, день, когда нам нужно принять важное решение. Плещеницкое лесничество за Конституцию!

Участие в референдуме – долг каждого белоруса. Я иду на референдум, потому что я белоруска, и мой голос важен. Мы за мир и стабильность. Мы готовы участвовать в судьбе своей страны. 27 февраля сделайте свой выбор. Внесите вклад в сильную и процветающую Беларусь.