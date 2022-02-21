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«Готовы участвовать в судьбе своей страны». Почему для белорусов важно проголосовать за изменения в Конституции?

21 февраля 2022 14:58
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Навіны Беларусі. На канстытуцыйным рэферэндуме 27 лютага беларусам трэба зрабіць выбар, які паўплывае на будучыню краіны, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ. Гэта адказны, хвалюючы і лёсавызначальны момант для кожнага.

Сярод тых, хто збіраецца выканаць свой грамадзянскі абавязак, людзі самых розных узростаў і прафесій. Жыхары Мінскай вобласці падзяліліся меркаваннем, чаму для іх важна прыйсці на рэферэндум.

«Готовы участвовать в судьбе своей страны». Почему для белорусов важно проголосовать за изменения в Конституции? -1

Приближается 27 февраля, день, когда нам нужно принять важное решение. Плещеницкое лесничество за Конституцию!

«Готовы участвовать в судьбе своей страны». Почему для белорусов важно проголосовать за изменения в Конституции? -4

Участие в референдуме – долг каждого белоруса. Я иду на референдум, потому что я белоруска, и мой голос важен. Мы за мир и стабильность. Мы готовы участвовать в судьбе своей страны. 27 февраля сделайте свой выбор. Внесите вклад в сильную и процветающую Беларусь.

«Готовы участвовать в судьбе своей страны». Почему для белорусов важно проголосовать за изменения в Конституции? -7

Мы убеждены, что 27 февраля 2022 года станет действительно определяющей датой в развитии нашего государства. Наше будущее в наших руках.

# Конституция # общество # Алеся Иванова # Фотофакт

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