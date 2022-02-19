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Военный атташе посольства Германии в Беларуси о «Союзной решимости»: мы увидели очень высокий уровень готовности

19 февраля 2022 18:09
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Новости Беларуси. На полигоне Обуз-Лесновский завершился розыгрыш тактического эпизода совместного учения Беларуси и России «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместная группировка войск отразила наступление противника в ходе ведения оборонительных боев, создала условия для проведения контратаки.

Военный атташе посольства Германии в Беларуси о «Союзной решимости»: мы увидели очень высокий уровень готовности-1

Учение «Союзная решимость – 2022» преследует исключительно мирный характер, поэтому воочию оценить маневры пригласили более сотни белорусских и зарубежных журналистов и других официальных лиц. К примеру, на Обуз-Лесновский прибыли 20 военных атташе из 16 стран мира, в том числе из Польши, Литвы, Латвии и Украины. И если они наотрез отказались от комментариев, то их коллега из Германии с удовольствием поделился своими мыслями.

Военный атташе посольства Германии в Беларуси о «Союзной решимости»: мы увидели очень высокий уровень готовности-4

Андреас Лапма, военный атташе посольства Германии в Беларуси:
Во-первых, большое спасибо за приглашение для нас, военных. Было очень интересно. Что мы сегодня здесь – для нас это первый шаг на диалог. Мы видели очень высокий уровень военной готовности, и для нас это очень важно. Я видел сегодня: да, есть оборонительный характер.

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# Военные учения # общество # Андреас Лапма # Константин Герцев # Фотофакт

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