Военный атташе посольства Германии в Беларуси о «Союзной решимости»: мы увидели очень высокий уровень готовности

Учение «Союзная решимость – 2022» преследует исключительно мирный характер, поэтому воочию оценить маневры пригласили более сотни белорусских и зарубежных журналистов и других официальных лиц. К примеру, на Обуз-Лесновский прибыли 20 военных атташе из 16 стран мира, в том числе из Польши, Литвы, Латвии и Украины. И если они наотрез отказались от комментариев, то их коллега из Германии с удовольствием поделился своими мыслями.

Андреас Лапма, военный атташе посольства Германии в Беларуси:

Во-первых, большое спасибо за приглашение для нас, военных. Было очень интересно. Что мы сегодня здесь – для нас это первый шаг на диалог. Мы видели очень высокий уровень военной готовности, и для нас это очень важно. Я видел сегодня: да, есть оборонительный характер.

Читайте также:

«Союзная решимость – 2022». О чем говорили в кулуарах военные атташе Латвии, Литвы и Польши?

Вольфович на учении «Союзная решимость»: Вооруженные Силы любых государств надо готовить к войне

«Прибыли порядка 30 иностранных СМИ». Пресс-секретарь МИД о журналистах, которые посетили учение «Союзная решимость»