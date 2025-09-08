Может ли книга на белорусском стать популярной? В книжных трендах разбирались эксперты

Литературный код. Как сделать чтение не роскошью, а средством понимания современности? Кто продолжает традиции белорусских классиков и соседствуют ли в XXI веке с Коласом, Купалой, Богдановичем на библиополке новые имена? Что пишут и читают юные белорусы? И популярна ли белорусская литература на роднай мове? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты разбирались в лингвотрендах и полистали современную библиографию. В школах не хватает часов на белорусскую литературу?

Алена Сырова, СТВ:

Какое произведение, на ваш взгляд, самое главное в школьной программе? Ольга Тарасенко, учитель белорусского языка и литературы гимназии № 14 Минска:

У нас такога пытання няма, таму што я працую ў беларускамоўнай гімназіі. І ў нас усе прадметы, у тым ліку і англійская мова, выкладаецца таксама па-беларуску. Мы перакладаем на беларускую мову. Усе класныя гадзіны, інфармацыйныя, бацькоўскія сходы таксама праводзяцца на беларускай мове. Дырэктар нашай гімназіі выкладае рускую мову і літаратуру, але яна цудоўна валодае беларускай мовай і таксама размаўляе і на ёй. Усе нашыя настаўнікі і выхавальнікі таксама гавораць па-беларуску. Нашы дзеці таксама гавораць і па-беларуску, і па-руску. Ва ўмовах двухмоўя, згадзіцеся, гэта таксама вельмі добра. Беларуская літаратура, на мой погляд, асабіста як настаўніка, я б сказала, мне не хапае гадзі. Пачынаючы з сёмага класа, на жаль, у першым паўгоддзі, напрыклад, у нас адна гадзіна на тыдзень, а пачынаючы з другога паўгоддзя – ужо дзве гадзіны на тыдзень. Адна гадзіна на тыдзень – гэта вельмі мала.

Михаил Поздняков, председатель минского городского отделения Союза писателей Беларуси:

А на замежную мову колькі? Ольга Тарасенко:

А на замежную мову – пяць гадзін. Калі факультатыў па англійскай мове, то гэта будзе пяць гадзін на тыдзень. Таму, канешне, мала, і дзеці пра гэта заўсёды гавораць. На разбор твора мне не хапае часу. Тому хацелася, каб дадалі гэтыя гадзіны. Пісьменнікаў многа, і сучасных пісьменнікаў. Вы ведаеце, што праграма мяняецца ўвесь час. Мы дадаём пісьменнікаў, якія зараз пішуць па-беларуску. Але за адну гадзіну на тыдзень… Алена Сырова:

А какое главное произведение для того, чтобы молодой человек вышел из школы и понимал, что книга очень важна, без нее никак? Ольга Тарасенко:

Вельмі многа я б назвала кніг. У кожным узросце свая кніга. Але заўсёды, як паказала практыка, кнігі на ваенную тэматыку аказваюць менавіта глыбокае ўздзеянне на дзяцей і на падлеткаў. Читайте также: Это был бы выгодный проект – «Адукацыя і выхаванне» готовы издать книгу Григория Азарёнка Может ли современный автор заработать деньги? Рассказали в Союзе писателей Какого белорусского писателя печатают в России на 10 тыс. экземпляров? Денис Езерский назвал имя Как сделать популярной книгу на белорусском языке?

Кирилл Казаков:

Что может сделать популярной белорусскую книгу на белорусском языке? Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение», публицист:

Мне кажется, всегда хороший писатель с хорошими текстами найдет своего читателя, он всегда пробьется. Но государство, конечно, должно этому помогать, это регулировать. Но тут же беда вообще… Мы же все видели эти опросы молодежи на улицах, где не могут назвать ни Купалу, ни Коласа. А тем более, если им скажут, что Иван Доминикович Луцевич – это одно и то же лицо с Янкой Купалой. Сложно, но работать с этим надо. У нас есть что? Мы пока осваиваем только интернет-технологии, PR-технологии, но у нас есть административный ресурс и школа. По крайней мере, в школе 100 % учащихся должны ознакомиться с базовыми текстами, даже если они не прочитают полностью большие романы Ивана Мележа в трех томах, то хотя бы какие-то вершы, краткое изложение, слово учителя – они должны с этим ознакомиться. А дальше придет к этому кто-то – не придет, но то, что мы должны использовать и не стесняться говорить об этом административный ресурс, если хотите, вдалбливать, чтобы учили, продолжать эту историю. Это правильно. Спрос на работы белорусских писателей растет