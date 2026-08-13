Новости по тегу #Книги

Если читать по 10 страниц в день и учить по 5 иностранных слов за завтраком, то уже через год у вас формируется устойчивая привычка к обучению.
Англоязычный вариант выпустили в ответ на многочисленные запросы из-за рубежа. С момента выхода оригинального русскоязычного издания к нему проявляли огромный интерес на внешнем контуре.
Это масштабное событие приурочено к знаковой дате – 35-летию СНГ.
Дата 24 мая выбрана не случайно – в этот день православная церковь чтит память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства.
Экскурсии по библиотеке начались с первых дней открытия здания – 16 июня 2006 года. Попасть внутрь хотели все и зеркальная сокровищница распахнула свои двери.
Четырехтомник максимально адаптирован для восприятия иностранцами. Тексты изданий содержат перевод – параллельную колонку на английском языке.
Книга раскрывает новые детали освобождения Беларуси и Европы, опираясь на сухие цифры, неоспоримые факты и секретные архивные материалы.
«Все пути и этапы становления мы рассмотрели и ключевую роль института президентства во всей работе отразили», – отметила Ольга Ануфриева.
Масштабную экспозицию приготовил Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы. Их стенд называется «Книги из России. Москва книжная». На нем представлено более 200 печатных изданий. Центральное место занимают книги, посвященные исторической связи двух народов.
При этом 36% из числа гостей наслаждались новинками литературы на этой площадке уже не в первый раз. Такими данными поделились социологи Национальной академии наук Беларуси.
Даже «Конька-Горбунка» за почти 200 лет отменяли несколько раз.
В белорусскою столицу приехали авторы и издатели более чем из 20 стран.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00