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Новости по тегу #Книги

Как чтение развивает мозг? Вот несколько фактов, о которых вы могли не знать
13 августа 2026 11:21

Как чтение развивает мозг? Вот несколько фактов, о которых вы могли не знать

Английскую редакцию книги «Наш Президент» представили в МИД Беларуси
29 июля 2026 13:34

Английскую редакцию книги «Наш Президент» представили в МИД Беларуси

«Искусство книги» – в Минске выбрали лучшие издательские проекты стран СНГ
24 июля 2026 12:03

«Искусство книги» – в Минске выбрали лучшие издательские проекты стран СНГ

День славянской письменности и культуры отмечают в Беларуси
24 мая 2026 07:51

День славянской письменности и культуры отмечают в Беларуси

Алмазу знаний скоро 20 лет! Что интересного таит в себе Национальная библиотека?
23 мая 2026 12:30

Алмазу знаний скоро 20 лет! Что интересного таит в себе Национальная библиотека?

В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг
12 мая 2026 14:18

В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг

В Минске презентовали книгу о малоизвестных страницах истории Победы
26 марта 2026 04:24

В Минске презентовали книгу о малоизвестных страницах истории Победы

Гран-при национального конкурса «Искусство книги». Пообщались с авторами издания «Время выбрало»
25 марта 2026 09:29

Гран-при национального конкурса «Искусство книги». Пообщались с авторами издания «Время выбрало»

Книгу «Россия и Беларусь. История многовекового братства» представили на выставке-ярмарке в Минске
24 марта 2026 17:50

Книгу «Россия и Беларусь. История многовекового братства» представили на выставке-ярмарке в Минске

Рекорд 2025 года побит! Минскую международную книжную выставку-ярмарку посетили более 80 тыс. человек
23 марта 2026 17:05

Рекорд 2025 года побит! Минскую международную книжную выставку-ярмарку посетили более 80 тыс. человек

Стоп-лист литературы: как туда попадают и можно ли ее читать?
22 марта 2026 17:53

Стоп-лист литературы: как туда попадают и можно ли ее читать?

Как литература помогает укрепить связи в СНГ. Побывали на международной книжной выставке в Минске
22 марта 2026 17:25

Как литература помогает укрепить связи в СНГ. Побывали на международной книжной выставке в Минске