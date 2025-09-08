Азарёнок: самый большой прорыв 2024-2025 года – это книга «Наш Президент»

Литературный код. Как сделать чтение не роскошью, а средством понимания современности? Кто продолжает традиции белорусских классиков и соседствуют ли в XXI веке с Коласом, Купалой, Богдановичем на библиополке новые имена? Что пишут и читают юные белорусы? И популярна ли белорусская литература на роднай мове? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты разбирались в лингвотрендах и полистали современную библиографию.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, что тот самый 2020 год, о котором уже стесняются говорить, его в литературе нет. Мы говорили об этом про кино, когда рассказывали, что хочется фильм, под это нужен хороший сценарий. Я прекрасно понимаю, что книга на русском языке «Григорий Азаренок. Мой 2020 год» именно сейчас порвет всех не только в Беларуси, но и в России. Прекрасная история, погружение, рассказ. Я не про то, готов ли ты написать книгу. Понятное дело, что при большом желании все это может быть, потому что пишешь ты и так много. Но нужна ли нам эта книга? Потому что она объединяет современную историю, и самое главное, она отнимает ту самую историю, которую нам могут потихонечку преподавать. Ведь они же пишут о 2020 годе так, как хотят они.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

С этим я согласен. Эту нишу у нас уже занял Воскресенский Юрий Валерьевич… Алена Сырова, СТВ:

Мемуары – один из самых популярных жанров, поэтому личные впечатления… Кирилл Казаков:

Я абсолютно искренне говорю, я думаю, что если ты начнешь писать на следующем Дне письменности, то будет все хорошо.