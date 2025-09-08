Азарёнок: самый большой прорыв 2024-2025 года – это книга «Наш Президент»
Литературный код. Как сделать чтение не роскошью, а средством понимания современности? Кто продолжает традиции белорусских классиков и соседствуют ли в XXI веке с Коласом, Купалой, Богдановичем на библиополке новые имена? Что пишут и читают юные белорусы? И популярна ли белорусская литература на роднай мове?
На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты разбирались в лингвотрендах и полистали современную библиографию.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мне кажется, что тот самый 2020 год, о котором уже стесняются говорить, его в литературе нет. Мы говорили об этом про кино, когда рассказывали, что хочется фильм, под это нужен хороший сценарий. Я прекрасно понимаю, что книга на русском языке «Григорий Азаренок. Мой 2020 год» именно сейчас порвет всех не только в Беларуси, но и в России. Прекрасная история, погружение, рассказ.
Я не про то, готов ли ты написать книгу. Понятное дело, что при большом желании все это может быть, потому что пишешь ты и так много. Но нужна ли нам эта книга? Потому что она объединяет современную историю, и самое главное, она отнимает ту самую историю, которую нам могут потихонечку преподавать. Ведь они же пишут о 2020 годе так, как хотят они.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
С этим я согласен. Эту нишу у нас уже занял Воскресенский Юрий Валерьевич…
Алена Сырова, СТВ:
Мемуары – один из самых популярных жанров, поэтому личные впечатления…
Кирилл Казаков:
Я абсолютно искренне говорю, я думаю, что если ты начнешь писать на следующем Дне письменности, то будет все хорошо.
Григорий Азаренок:
Разберемся. Что касается литературы и отражения современности, я из тех людей, из тех мамонтов, которые читают журнал «Нёман», «Полымя» и все, что у нас выходит, у наших писателей от современности. Там, к сожалению, очень мало того, что называется острой публицистикой. Все вспоминаем года молодые, когда там про советское время что-то и так далее.
Но ведь Купала, Колас, Шамякин, Мележ все были остросовременными. Но у нас же есть Андрей Николаевич Муковозчик, который уже пять книг написал про события 2020 года. Я знаю, что они замечательно продаются.
Но самый большой прорыв 2024-2025 года – это, конечно же, книга «Наш Президент», которая сейчас переиздается. Дополнительные тиражи были.
Алена Сырова:
Я думаю, что когда Александр Григорьевич решит все-таки издать личные мемуары, это будет мировой бестселлер.
Григорий Азаренок:
Это будет мировой бестселлер, безусловно. Мы, конечно, хотели бы этот момент отследить, но тем не менее то, что общественно-политическая литература, литература современности востребована, это безусловно и это надо делать, застолбить за собой все эти моменты, смыслы.
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