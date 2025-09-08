Егор Герасимов не сумел выйти в основную сетку челленджера во Франции

Егор Герасимов не смог выйти в основную сетку челленджера во Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале квалификации земляк встречался с представителем США Кэнноном Кингсли.

Поединок стал хорошим испытанием для спортсменов, они показали напряженную и плотную борьбу. Теннисисты были точны на своих подачах и переводили дуэль на тай-брейк в каждом из сетов, там техничнее оба раза оказался американец. Он и праздновал итоговую победу с результатом 7:6; 7:6. На определение сильнейшего потребовался 1 час 45 минут.

В первом круге отборочного турнира, напомним, Герасимов одолел итальянца Маттео Ковато. Егор остается во Франции и примет участие в соревнованиях парного разряда.