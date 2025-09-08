До встречи в следующем сезоне! На проекте «Спорт для всех» разыграли 20 велосипедов

4 тематические зоны, множество видов спорта и различные активности. Проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» ярко закрыл сезон. Желающим попробовать себя в той или иной дисциплине не было необходимости сверять локации. Все было в одной точке – сквере возле стадиона «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на то, что движению всего 3 месяца, поклонников у него хоть отбавляй. Организаторы подсчитали, что вовлечены в действо более 20 тысяч человек. Здесь каждый может найти занятие по душе. Представлены как игровые виды, так и индивидуальные. Дартс, армреслинг, настольный теннис, бадминтон. Всего не перечесть. Одно из самых востребованных направлений – зумба. Грандиозный проект «Спорт для всех» завершил первый сезон.

Ольга Ковалевская, тренер по зумбе:

Эта атмосфера – это просто что-то невероятное, когда приходили люди, я видела их эмоции, горящие глаза на открытом пространстве. Этот масштаб. В залах так не соберешь, какой бы он большой ни был.