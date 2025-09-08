Прямой эфир

До встречи в следующем сезоне! На проекте «Спорт для всех» разыграли 20 велосипедов

08 сентября 2025 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

4 тематические зоны, множество видов спорта и различные активности. Проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» ярко закрыл сезон. Желающим попробовать себя в той или иной дисциплине не было необходимости сверять локации. Все было в одной точке – сквере возле стадиона «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До встречи в следующем сезоне! На проекте «Спорт для всех» разыграли 20 велосипедов-2

Несмотря на то, что движению всего 3 месяца, поклонников у него хоть отбавляй. Организаторы подсчитали, что вовлечены в действо более 20 тысяч человек. Здесь каждый может найти занятие по душе. Представлены как игровые виды, так и индивидуальные. Дартс, армреслинг, настольный теннис, бадминтон. Всего не перечесть. Одно из самых востребованных направлений – зумба.

Грандиозный проект «Спорт для всех» завершил первый сезон.

До встречи в следующем сезоне! На проекте «Спорт для всех» разыграли 20 велосипедов-4

Ольга Ковалевская, тренер по зумбе:
Эта атмосфера – это просто что-то невероятное, когда приходили люди, я видела их эмоции, горящие глаза на открытом пространстве. Этот масштаб. В залах так не соберешь, какой бы он большой ни был.

До встречи в следующем сезоне! На проекте «Спорт для всех» разыграли 20 велосипедов-6

Кульминацией заключительного дня стал розыгрыш велосипедов. Их было 20. А желающих испытать удачу набралось более 2 400 человек. В итоге с легкой руки Дмитрия Лукашенко и Владимира Кухарева все транспортные средства нашли обладателей.

Подробнее в видео.

# Розыгрыш # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

Другие новости рубрики

Все новости
Юные белорусские футболисты провели товарищеские матчи против сверстников из России
08 сентября 2025 18:07

Юные белорусские футболисты провели товарищеские матчи против сверстников из России

«Дружба народов Северного Кавказа». Результаты шестого этапа велогонки
08 сентября 2025 18:06

«Дружба народов Северного Кавказа». Результаты шестого этапа велогонки

Егор Герасимов не сумел выйти в основную сетку челленджера во Франции
08 сентября 2025 18:06

Егор Герасимов не сумел выйти в основную сетку челленджера во Франции