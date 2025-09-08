Кто из современных белорусских писателей заслуживает место в музее? Ответил Сергей Усик

Литературный код. Как сделать чтение не роскошью, а средством понимания современности? Кто продолжает традиции белорусских классиков и соседствуют ли в XXI веке с Коласом, Купалой, Богдановичем на библиополке новые имена? Что пишут и читают юные белорусы? И популярна ли белорусская литература на роднай мове?

Кирилл Казаков, СТВ: Что и кто из современников попадут в музей за это время?

Сергей Усик, директор Государственного музея истории белорусской литературы:

В музее с прошлого года мы сделали такую літаратурную браму XXI cтагоддзя. И там мы позиционируем (это сменная выставка) Екатерину Хадасевич-Лисовую, Михаила Павловича Позднякова, Шнипа Виктора Анатольевича, Карлюкевича Алеся Николаевича. Это те люди, которые действительно своим творчеством доказывают, что есть такая страна, как Беларусь. Она красивая, у нее есть своя изюминка. И то, что писатели гордятся тем, что они белорусы.