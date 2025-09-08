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Кто из современных белорусских писателей заслуживает место в музее? Ответил Сергей Усик

08 сентября 2025 16:40
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Литературный код. Как сделать чтение не роскошью, а средством понимания современности? Кто продолжает традиции белорусских классиков и соседствуют ли в XXI веке с Коласом, Купалой, Богдановичем на библиополке новые имена? Что пишут и читают юные белорусы? И популярна ли белорусская литература на роднай мове?

На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты разбирались в лингвотрендах и полистали современную библиографию.

Кто из современных белорусских писателей заслуживает место в музее? Ответил Сергей Усик-2

Кирилл Казаков, СТВ:
Что и кто из современников попадут в музей за это время?

Кто из современных белорусских писателей заслуживает место в музее? Ответил Сергей Усик-4

Сергей Усик, директор Государственного музея истории белорусской литературы:
В музее с прошлого года мы сделали такую літаратурную браму XXI cтагоддзя. И там мы позиционируем (это сменная выставка) Екатерину Хадасевич-Лисовую, Михаила Павловича Позднякова, Шнипа Виктора Анатольевича, Карлюкевича Алеся Николаевича. Это те люди, которые действительно своим творчеством доказывают, что есть такая страна, как Беларусь. Она красивая, у нее есть своя изюминка. И то, что писатели гордятся тем, что они белорусы.

Езерский: на территории Беларуси запрещено для реализации и распространения порядка 145 книг.

# Сергей Усик # Книги # Музеи Беларуси

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