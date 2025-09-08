Играть на чужом поле больше не придётся! Как изменился городской стадион в Белыничах после реконструкции?

Большой спортивный праздник в маленьком городе. После масштабной реконструкции в Белыничах открылся городской стадион, ядром которого стало современное полноразмерное футбольное поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атлеты получили качественную площадку с искусственным покрытием. Теперь домашние матчи местная футбольная команда «Друть», играющая во Второй лиге чемпионата страны, будет принимать соперников в родном городе. Кроме того, обновленное поле станет местом тренировок юных футболистов.

Идеальный газон, современное оборудование и лучшие в мире болельщики. Теперь домашние матчи – только в родном городе. Футбольный клуб «Друть» получил отличную базу. Причем это не только поле, но и удобные раздевалки с душевыми, помещения для тренерского штаба и судей.

Артем Плесканев, член ФК «Друть»:

Играли на выездных, чужих полях и теперь уже есть такая возможность дать бой команде именно на своей площадке. Так что, я думаю, это оценят и зрители, и болельщики. Даже соперник окунется в ауру наших болельщиков. Посмотрит, как они умеют болеть, поддерживают команду города. Свою футбольную историю Белыничский район начал писать в 1958 году. Тогда был сыгран первый матч на этой площадке. Стадион с историей. А теперь еще и с современной инфраструктурой. Спортивному объекту местные власти при поддержке Белорусской федерации футбола буквально подарили новую жизнь. В реконструкцию вложено порядка 600 тысяч рублей. Строителям помогали местные любители спорта. Вместе с оборудованными ранее баскетбольной и воркаут площадками стадион стал ядром спортивной жизни района.

После масштабной реконструкции в Белыничах открылся городской стадион. Обладатель кубка Могилевской области 2023 и 2024 годов, бронзовый призер Второй лиги чемпионата страны – и это при том, что в составе футбольного клуба «Друть» атлеты-любители. Самые преданные поклонники команды – юные спортсмены, которые вдохновляются примером старших товарищей.