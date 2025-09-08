Эксперимент по оплате проезда в наземном транспорте через банковскую карту проведут в Минске

Оплачивать проезд в наземном транспорте Минска скоро можно будет банковской карточкой. В качестве эксперимента выделят один городской маршрут, на котором внедрят такую систему, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас оплатить проезд банковской карточкой можно только в столичном метро. Что касается проезда в наземном транспорте, то оплатить его можно специальными картами Минсктранса, а также смартфоном через систему «Оплати» или бумажным талончиком. Ежедневный пассажиропоток в столице продолжает расти. В наземном транспорте он достигает более миллиона человек. Сейчас в столице реализуется концепция по повышению электрификации общественного транспорта.

Юрий Супранович директор КУП «Столичный транспорт и связь»:

Этот вопрос очень важен, поскольку от качества транспорта зависит его безопасности и комфорт наших пассажиров. Будет ежегодно планомерно закупка производится. В каких объемах, уточняется. От степени финансирования мероприятий.

В рамках электрификации уже приобретено 10 электробусов, также в перспективе будут закупаться троллейбусы с увеличенным автономным ходом.