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Эксперимент по оплате проезда в наземном транспорте через банковскую карту проведут в Минске

08 сентября 2025 18:08
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Оплачивать проезд в наземном транспорте Минска скоро можно будет банковской карточкой. В качестве эксперимента выделят один городской маршрут, на котором внедрят такую систему, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эксперимент по оплате проезда в наземном транспорте через банковскую карту проведут в Минске-2

Сейчас оплатить проезд банковской карточкой можно только в столичном метро. Что касается проезда в наземном транспорте, то оплатить его можно специальными картами Минсктранса, а также смартфоном через систему «Оплати» или бумажным талончиком. Ежедневный пассажиропоток в столице продолжает расти. В наземном транспорте он достигает более миллиона человек. Сейчас в столице реализуется концепция по повышению электрификации общественного транспорта.

Эксперимент по оплате проезда в наземном транспорте через банковскую карту проведут в Минске-4

Юрий Супранович директор КУП «Столичный транспорт и связь»:
Этот вопрос очень важен, поскольку от качества транспорта зависит его безопасности и комфорт наших пассажиров. Будет ежегодно планомерно закупка производится. В каких объемах, уточняется. От степени финансирования мероприятий.

В рамках электрификации уже приобретено 10 электробусов, также в перспективе будут закупаться троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

# Транспорт Минска

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