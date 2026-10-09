Новости по тегу #Культура Беларуси

Отечественная культура – многовековая летопись белорусского народа, в которой нашли отражение его богатая история, образы предков, народные традиции и лучшие черты национального характера, подчеркнул Александр Лукашенко.
Героями торжества стали артисты, библиотекари, народные мастера, преподаватели и сотрудники музеев, а также руководители профильных учреждений.
Было разграблено большинство музеев, библиотек и архивов. Местонахождение многих ценностей неизвестно до сих пор.
Форум «Художественное слово – гуманитарный мост мира и добрососедства между народами и странами» объединил мастеров пера, переводчиков и представителей власти из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Азербайджана.
3 приглашенных режиссера из России за 5 дней создадут с труппой короткие спектакли-наброски. Проект пройдет по культовым белорусским пьесам. Никакого глянца и дорогих декораций — только чистая режиссура и актерская игра.
««Славянский базар» – это культурная ВДНХ. Выставка всего, что есть».
Живописный макет деревни Высокий Борок – мост в детство поэта. Он воспевал красоту малой родины. Его лирические строчки согревают, как лучи солнца.
«Это большая честь, большая ответственность, потому что у нас фантастическая публика, которая действительно разбирается в искусстве».
Минск снова превращается в музыкальный город с неповторимой атмосферой!
Гродно станет столицей дружбы! Там пройдет юбилейный республиканский фестиваль национальных культур.
Основные мероприятия разворачиваются в привычном для жителей Минска месте – в Верхнем городе. Эпицентр праздника – площадь Свободы.
На распределение мест влияют различные критерии: экономика, культура, система здравоохранения, состояние общества, возможности для жизни.
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