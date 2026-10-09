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Новости по тегу #Культура Беларуси

Лукашенко поздравил деятелей культуры с предстоящим профессиональным праздником
09 октября 2026 17:31

Лукашенко поздравил деятелей культуры с предстоящим профессиональным праздником

В Минске чествовали лучших работников сферы культуры
09 октября 2026 13:42

В Минске чествовали лучших работников сферы культуры

В годы Второй мировой войны Беларусь лишилась почти 7 тыс. произведений искусства
19 сентября 2026 08:06

В годы Второй мировой войны Беларусь лишилась почти 7 тыс. произведений искусства

Международный круглый стол прошел в Министерстве информации и Костюковичском РЦК
04 сентября 2026 17:27

Международный круглый стол прошел в Министерстве информации и Костюковичском РЦК

Купаловский театр открывает 107-й сезон масштабным проектом – оценивать эксперимент будут зрители
29 августа 2026 17:21

Купаловский театр открывает 107-й сезон масштабным проектом – оценивать эксперимент будут зрители

Глеб Лапицкий о «Славянском базаре»: мы даем эту площадку, чтобы люди могли показать свою культуру
06 июля 2026 16:21

Глеб Лапицкий о «Славянском базаре»: мы даем эту площадку, чтобы люди могли показать свою культуру

Колыбель вдохновения – побывали в уникальном музее в честь Алексея Пысина
04 июля 2026 12:56

Колыбель вдохновения – побывали в уникальном музее в честь Алексея Пысина

«Это огромная ответственность». Солист оперы рассказал о масштабе белорусской сцены
03 июля 2026 08:51

«Это огромная ответственность». Солист оперы рассказал о масштабе белорусской сцены

«Гостеприимная столица». В Минске проходит летний музыкально-туристический сезон – рассказываем, что в программе
12 июня 2026 07:59

«Гостеприимная столица». В Минске проходит летний музыкально-туристический сезон – рассказываем, что в программе

Представлено более 40 национальностей! Как изменился за 30 лет фестиваль национальных культур в Гродно?
04 июня 2026 10:58

Представлено более 40 национальностей! Как изменился за 30 лет фестиваль национальных культур в Гродно?

В Минске проходит летний музыкально-туристический сезон – узнали, что в программе
25 мая 2026 14:21

В Минске проходит летний музыкально-туристический сезон – узнали, что в программе

Беларусь вошла в ТОП-100 лучших стран мира. Как распределились места?
25 мая 2026 06:43

Беларусь вошла в ТОП-100 лучших стран мира. Как распределились места?