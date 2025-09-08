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Новости по тегу #Михаил Поздняков

Может ли книга на белорусском стать популярной? В книжных трендах разбирались эксперты
08 сентября 2025 19:38

Может ли книга на белорусском стать популярной? В книжных трендах разбирались эксперты

Может ли современный автор заработать деньги? Рассказали в Союзе писателей
08 сентября 2025 17:17

Может ли современный автор заработать деньги? Рассказали в Союзе писателей

«Великой Победе верны» – в новую книгу вошли стихи и проза минских и астраханских литераторов
03 мая 2025 12:24

«Великой Победе верны» – в новую книгу вошли стихи и проза минских и астраханских литераторов

Не просто сборник, а поэтическое путешествие! Михаил Поздняков представил новую книгу «Наш сцяг»
19 апреля 2025 11:56

Не просто сборник, а поэтическое путешествие! Михаил Поздняков представил новую книгу «Наш сцяг»

День Независимости уже совсем скоро. Как белорусы провели предпраздничную субботу?
01 июля 2023 19:18

День Независимости уже совсем скоро. Как белорусы провели предпраздничную субботу?

Как интересно рассказать о белорусской столице и её достопримечательностях? Подскажет книга «Прогулки по Минску»
12 мая 2023 09:25

Как интересно рассказать о белорусской столице и её достопримечательностях? Подскажет книга «Прогулки по Минску»

«Налаживаем творческие контакты». Выставку-ярмарку «Мир книги без границ» посетили более 50 тысяч человек
26 марта 2023 14:36

«Налаживаем творческие контакты». Выставку-ярмарку «Мир книги без границ» посетили более 50 тысяч человек

В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?
10 сентября 2022 16:07

В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?

Поиск и поддержка талантов. Полуфинал республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске
04 июля 2022 11:11

Поиск и поддержка талантов. Полуфинал республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020
09 февраля 2020 19:24

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020

«Легенды про каждый завод, про метро»: путеводитель для детей по Минску и другие белорусские книжные новинки
27 августа 2018 07:31

«Легенды про каждый завод, про метро»: путеводитель для детей по Минску и другие белорусские книжные новинки

«Апошнія гады ўзрастае цікавасць да класікі». Полуфинал конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске
14 июня 2018 12:00

«Апошнія гады ўзрастае цікавасць да класікі». Полуфинал конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске