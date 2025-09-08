Новости по тегу #Михаил Поздняков

Сколько часов выделяют на белорусскую литературу в школах? Как сделать популярной книгу на роднай мове? И растет ли спрос на работы отечественных писателей? О вкусах одной из самых читающих стран в мире поговорили в ток-шоу «По существу».
«Можна, але не шмат. І не кожнаму, не ўсім».
Издание посвящено 80-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией.
Михаил Поздняков мастерски передает в своих строках чувство гордости за историческое наследие и значимость национальных символов, которые объединяют каждого из нас.
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