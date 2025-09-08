Может ли современный автор заработать деньги? Рассказали в Союзе писателей
Литературный код. Как сделать чтение не роскошью, а средством понимания современности? Кто продолжает традиции белорусских классиков и соседствуют ли в XXI веке с Коласом, Купалой, Богдановичем на библиополке новые имена? Что пишут и читают юные белорусы? И популярна ли белорусская литература на роднай мове?
На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты разбирались в лингвотрендах и полистали современную библиографию.
Кирилл Казаков, СТВ:
Профессией писателя можно сейчас зарабатывать деньги? Журналистикой можно, а писательством?
Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси:
Можна, але не шмат. І не кожнаму, не ўсім. Хто вядомы, праграмны, творы таго могуць быць больш запатрабаванымі і перакладацца на розныя мовы, друкавацца на розных кантынентах. І таму ён атрымлівае прэміі, ён на слыху, безумоўна. Але недастаткова так, каб проста жыць.
Кирилл Казаков:
У меня тогда вопрос субъективный. Донцова и Сорокин – хорошие писатели?
Михаил Поздняков:
Я б не сказаў так. Разумееце, літаратура асабліва важна тая, якая дапамагае чалавеку быць чалавекам. Адкрыць у яго душы самыя цудоўныя парывы і натхніць яго на гэта.
Кирилл Казаков:
Вы же знаете, сколько Донцова продала экземпляров книг, и она за счет этого очень неплохо живет.
Михаил Поздняков:
Гэта фінансавы праект.
Кирилл Казаков:
Где найти эту грань?
Михаил Поздняков:
Літаратура сапраўдная і сапраўдны той пісьменнік, які абуджае ў чалавеку любоў да роднай зямлі, да свайго народа, да сваёй гісторыі. І думае не толькі пра мінулае, а глядзіць далёка наперад: а што будзе далей?..
Алена Сырова, СТВ:
Для этого нужно мыслить.
Михаил Поздняков:
Я вельмі згодны з Азаронкам. Няма і не павінна быць праблемы моўнай. Мы не павінны свой частак былога аддаваць, нашу мову нацыяналістам, беглым і гэтак далей.