Может ли современный автор заработать деньги? Рассказали в Союзе писателей

Литературный код. Как сделать чтение не роскошью, а средством понимания современности? Кто продолжает традиции белорусских классиков и соседствуют ли в XXI веке с Коласом, Купалой, Богдановичем на библиополке новые имена? Что пишут и читают юные белорусы? И популярна ли белорусская литература на роднай мове? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты разбирались в лингвотрендах и полистали современную библиографию. Кирилл Казаков, СТВ:

Профессией писателя можно сейчас зарабатывать деньги? Журналистикой можно, а писательством?

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси:

Можна, але не шмат. І не кожнаму, не ўсім. Хто вядомы, праграмны, творы таго могуць быць больш запатрабаванымі і перакладацца на розныя мовы, друкавацца на розных кантынентах. І таму ён атрымлівае прэміі, ён на слыху, безумоўна. Але недастаткова так, каб проста жыць. Кирилл Казаков:

У меня тогда вопрос субъективный. Донцова и Сорокин – хорошие писатели? Михаил Поздняков:

Я б не сказаў так. Разумееце, літаратура асабліва важна тая, якая дапамагае чалавеку быць чалавекам. Адкрыць у яго душы самыя цудоўныя парывы і натхніць яго на гэта. Кирилл Казаков:

Вы же знаете, сколько Донцова продала экземпляров книг, и она за счет этого очень неплохо живет. Михаил Поздняков:

Гэта фінансавы праект.