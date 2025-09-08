Езерский: на территории Беларуси запрещено для реализации и распространения порядка 145 книг

Литературный код. Как сделать чтение не роскошью, а средством понимания современности? Кто продолжает традиции белорусских классиков и соседствуют ли в XXI веке с Коласом, Купалой, Богдановичем на библиополке новые имена? Что пишут и читают юные белорусы? И популярна ли белорусская литература на роднай мове? На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты разбирались в лингвотрендах и полистали современную библиографию.

Кирилл Казаков, СТВ:

Каким образом нам найти правильную литературу и избавиться от неправильной? И вообще, правильно ли людям говорить, что не надо читать, что надо читать? Или чтобы читали все и выбирали лучше? Алена Сырова, СТВ:

Бывает ли такое, чтобы она была правильной или неправильной? Кирилл Казаков:

Потому что литература раньше, что писали, все читали и потом делали свои выводы. Что с этим делать?