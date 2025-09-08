Езерский: на территории Беларуси запрещено для реализации и распространения порядка 145 книг

Литературный код. Как сделать чтение не роскошью, а средством понимания современности? Кто продолжает традиции белорусских классиков и соседствуют ли в XXI веке с Коласом, Купалой, Богдановичем на библиополке новые имена? Что пишут и читают юные белорусы? И популярна ли белорусская литература на роднай мове?
На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты разбирались в лингвотрендах и полистали современную библиографию.
Кирилл Казаков, СТВ:
Каким образом нам найти правильную литературу и избавиться от неправильной? И вообще, правильно ли людям говорить, что не надо читать, что надо читать? Или чтобы читали все и выбирали лучше?
Алена Сырова, СТВ:
Бывает ли такое, чтобы она была правильной или неправильной?
Кирилл Казаков:
Потому что литература раньше, что писали, все читали и потом делали свои выводы. Что с этим делать?
Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:
Давайте откровенно, шлака очень много. И, на мой взгляд, он может быть категоричным, но надо запрещать. Не разрешать продавать, не разрешать ввозить то, что сегодня может нанести вред национальным интересам. И мы это делаем. У нас на сегодня благодаря и законодателям, и правоохранителям есть механизмы, которые позволяют нам регулировать этот процесс.
Другой вопрос, что за время существования этого законодательства, возможно, мы не так активно его применяем, как хотелось бы. Если мы откроем сегодня список книг, которые не рекомендованы и запрещены для реализации и распространения на территории Республики Беларусь, он не такой большой, там 143-145 книг.
А мы понимаем, что их намного больше. Но для этого нужна, на мой взгляд, активная позиция и населения, которое будет подсказывать то, что они увидели, нашли. И, слава богу, мы такой отклик получаем.
Кто из современных белорусских писателей заслуживает место в музее? Ответил Сергей Усик