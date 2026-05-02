Новости по тегу #Сергей Усик

Аутентичная площадка на время превратилась в арену для дискуссий. Блогеры делились личными историями успеха, взлетами и падениями, а также лайфхаками. Например, как совмещать свой путь в блогосфере с работой многодетной мамой.
Сколько часов выделяют на белорусскую литературу в школах? Как сделать популярной книгу на роднай мове? И растет ли спрос на работы отечественных писателей? О вкусах одной из самых читающих стран в мире поговорили в ток-шоу «По существу».
«Это те люди, которые действительно своим творчеством доказывают, что есть такая страна, как Беларусь. Она красивая, у нее есть своя изюминка».
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