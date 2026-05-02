Прямой эфир

Новости по тегу #Сергей Усик

В Музее народной архитектуры и быта прошел фестиваль блогеров «Женщина – моя страна»
02 мая 2026 10:54

В Музее народной архитектуры и быта прошел фестиваль блогеров «Женщина – моя страна»

Может ли книга на белорусском стать популярной? В книжных трендах разбирались эксперты
08 сентября 2025 19:38

Может ли книга на белорусском стать популярной? В книжных трендах разбирались эксперты

Кто из современных белорусских писателей заслуживает место в музее? Ответил Сергей Усик
08 сентября 2025 16:40

Кто из современных белорусских писателей заслуживает место в музее? Ответил Сергей Усик

28 команд со всей страны. В Раубичах стартовала спартакиада работников культуры и искусства
03 июня 2023 17:30

28 команд со всей страны. В Раубичах стартовала спартакиада работников культуры и искусства

«Меня земля позвала». Потомки Достоевского посетили премьеру «Идиота» в Минске
09 февраля 2023 20:05

«Меня земля позвала». Потомки Достоевского посетили премьеру «Идиота» в Минске

Благоустроят все прилегающие территории. Какие ещё плюсы ждут жильцов, если они согласятся на строительство дома их в дворе?
02 сентября 2022 16:24

Благоустроят все прилегающие территории. Какие ещё плюсы ждут жильцов, если они согласятся на строительство дома их в дворе?

Постарались раскрыть тайны жизни и творчества. Как в агрогородке Тимковичи празднуют день рождения Кузьмы Чорного?
27 июня 2022 14:56

Постарались раскрыть тайны жизни и творчества. Как в агрогородке Тимковичи празднуют день рождения Кузьмы Чорного?

Николай Башко: «Патриотом ведь считается тот человек, который знает традиции своего народа»
05 октября 2021 14:27

Николай Башко: «Патриотом ведь считается тот человек, который знает традиции своего народа»

«Полная замена системы отопления, частичная замена вентиляции». В Московском районе Минска отремонтируют две школы
16 декабря 2020 20:22

«Полная замена системы отопления, частичная замена вентиляции». В Московском районе Минска отремонтируют две школы