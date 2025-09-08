Какого белорусского писателя печатают в России на 10 тыс. экземпляров? Денис Езерский назвал имя

Литературный код. Как сделать чтение не роскошью, а средством понимания современности? Кто продолжает традиции белорусских классиков и соседствуют ли в XXI веке с Коласом, Купалой, Богдановичем на библиополке новые имена? Что пишут и читают юные белорусы? И популярна ли белорусская литература на роднай мове?

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

Для белорусского рынка 2-3 тысячи – это хорошая цифра, особенно для детской литературы. Но когда мы открываем конкурентов из России, там тираж 10 тысяч, тогда начинаешь задумываться… И эта книга как в России, так и у нас продается.

Более 2,5 тысяч распространителей зарегистрировано в нашей стране. И еженедельно мы подписываем разрешение на реализацию 5-6 однозначно.

Конечно, что-то закрывается, где-то бизнес не пошел, где-то появился более активный продавец, и это конкуренция постоянно. Но эта цифра не падает – 2,5 тысячи распространителей. Обратите внимание, мы сегодня заходим в крупные продуктовые ритейлерские магазины. Что мы с вами видим с правой стороны? Книги. Если бы это было не выгодно, бизнес бы этим не занимался.