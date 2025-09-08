Какого белорусского писателя печатают в России на 10 тыс. экземпляров? Денис Езерский назвал имя
Литературный код. Как сделать чтение не роскошью, а средством понимания современности? Кто продолжает традиции белорусских классиков и соседствуют ли в XXI веке с Коласом, Купалой, Богдановичем на библиополке новые имена? Что пишут и читают юные белорусы? И популярна ли белорусская литература на роднай мове?
На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты разбирались в лингвотрендах и полистали современную библиографию.
Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:
Для белорусского рынка 2-3 тысячи – это хорошая цифра, особенно для детской литературы. Но когда мы открываем конкурентов из России, там тираж 10 тысяч, тогда начинаешь задумываться… И эта книга как в России, так и у нас продается.
Более 2,5 тысяч распространителей зарегистрировано в нашей стране. И еженедельно мы подписываем разрешение на реализацию 5-6 однозначно.
Конечно, что-то закрывается, где-то бизнес не пошел, где-то появился более активный продавец, и это конкуренция постоянно. Но эта цифра не падает – 2,5 тысячи распространителей. Обратите внимание, мы сегодня заходим в крупные продуктовые ритейлерские магазины. Что мы с вами видим с правой стороны? Книги. Если бы это было не выгодно, бизнес бы этим не занимался.
Алена Сырова, СТВ:
Там в основном что? Там в основном зарубежная и русская классика.
Денис Езерский:
Там в основном детская литература и журналы.
Алена Сырова:
Но еще и зарубежная и русская классика.
Денис Езерский:
Про самых популярных из белорусских авторов. Когда Короткевича российский издатель печатает тиражом в 10 тысяч экземпляров, пусть на русском языке, но это наш белорусский автор. Значит, есть сегодня интерес к этой литературе, ее продают. Если бы не печатали в 10 тысяч экземпляров, его бы не продавали, то есть он не был бы востребован.
Кстати, издательство «Беларусь» в этом году переиздало довольно крупным тиражом того же Короткевича как на белорусском, так и на русском языке. Это не наш заказ. Это не входило в список социально значимой литературы, хотя мы ежегодно включаем в СЗЛ в том числе и белорусскую классику, обязательная школьная программа у нас есть.
Кто из современных белорусских писателей заслуживает место в музее? Ответил Сергей Усик.