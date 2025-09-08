Это был бы выгодный проект – «Адукацыя і выхаванне» готовы издать книгу Григория Азарёнка

Литературный код. Как сделать чтение не роскошью, а средством понимания современности? Кто продолжает традиции белорусских классиков и соседствуют ли в XXI веке с Коласом, Купалой, Богдановичем на библиополке новые имена? Что пишут и читают юные белорусы? И популярна ли белорусская литература на роднай мове?
На площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире эксперты разбирались в лингвотрендах и полистали современную библиографию.
Кирилл Казаков, СТВ:
Кого не хватает на литературном рынке страны? Книжку Азаренка вы бы издали?
Анастасия Радикевич, заместитель директора по маркетингу и коммерческой деятельности издательства «Адукацыя і выхаванне»:
Гэта быў бы вельмі выгадны камерцыйны праект, нам бы гэта спадабалася. Я думаю, што так. Прыходзьце, прыносьце. Рэдакцыйны савет, я думаю, зацвердзіць.
Глядзіце, у выдавецтва «Адукацыя і выхаванне», у нас некалькі накірункаў працы. Мы выпускаем 26 часопісаў. Серыя «У дапамогу педагогу» ўключае 14 часопісаў. 19 з 26 – «ВАКаўскія» часопісы і пяць часопісаў дзіцячых. Сярод іх і часопіс на беларускай мове, наша любімая «Вясёлка», якую мы з радасцю дарылі дзецям, якія падыходзілі на стэнд, а ў Лідзе гэта было арганізавана, іх прыводзілі групамі.
Кожны адказваў на пытанні на беларускай мове, і кожны атрымліваў часопіс у падарунак. Альбо «Вясёлку», альбо чытанку-маляванку для дашкольнікаў «Бусю». Мы выдаём падручнікі камерцыйную літаратуру. Камерцыйная літаратура – гэта не дзяржаўныя заказы. Так, з дзяржаўных заказаў самы значны праект, які атрымаў у падарунак кожны першакласнік, які пайшоў у гэтым годзе ў школу, – гэта падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь першакласніку.
У гэтым годзе было 23-е перавыданне праекту. Кожны год праект аднаўляецца, дапаўняецца, дадаюцца святы.
Наш дырэктар вельмі любіць задаваць пытання ўсім: а вы трымалі ў руках кніжку нашага выдавецтва? І другі вельмі значны праект – гэта «Грамадзянін Рэспублікі Беларусь», якая ўручаецца да 14-годдзя.
Читайте также:
Азаренок: самый большой прорыв 2024-2025 года – это книга «Наш Президент»
Какого белорусского писателя печатают в России на 10 тыс. экземпляров? Денис Езерский назвал имя
Кто из современных белорусских писателей заслуживает место в музее? Ответил Сергей Усик