Это был бы выгодный проект – «Адукацыя і выхаванне» готовы издать книгу Григория Азарёнка

Литературный код. Как сделать чтение не роскошью, а средством понимания современности? Кто продолжает традиции белорусских классиков и соседствуют ли в XXI веке с Коласом, Купалой, Богдановичем на библиополке новые имена? Что пишут и читают юные белорусы? И популярна ли белорусская литература на роднай мове?

Анастасия Радикевич, заместитель директора по маркетингу и коммерческой деятельности издательства «Адукацыя і выхаванне»:

Гэта быў бы вельмі выгадны камерцыйны праект, нам бы гэта спадабалася. Я думаю, што так. Прыходзьце, прыносьце. Рэдакцыйны савет, я думаю, зацвердзіць.

Глядзіце, у выдавецтва «Адукацыя і выхаванне», у нас некалькі накірункаў працы. Мы выпускаем 26 часопісаў. Серыя «У дапамогу педагогу» ўключае 14 часопісаў. 19 з 26 – «ВАКаўскія» часопісы і пяць часопісаў дзіцячых. Сярод іх і часопіс на беларускай мове, наша любімая «Вясёлка», якую мы з радасцю дарылі дзецям, якія падыходзілі на стэнд, а ў Лідзе гэта было арганізавана, іх прыводзілі групамі.

Кожны адказваў на пытанні на беларускай мове, і кожны атрымліваў часопіс у падарунак. Альбо «Вясёлку», альбо чытанку-маляванку для дашкольнікаў «Бусю». Мы выдаём падручнікі камерцыйную літаратуру. Камерцыйная літаратура – гэта не дзяржаўныя заказы. Так, з дзяржаўных заказаў самы значны праект, які атрымаў у падарунак кожны першакласнік, які пайшоў у гэтым годзе ў школу, – гэта падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь першакласніку.

У гэтым годзе было 23-е перавыданне праекту. Кожны год праект аднаўляецца, дапаўняецца, дадаюцца святы.

Наш дырэктар вельмі любіць задаваць пытання ўсім: а вы трымалі ў руках кніжку нашага выдавецтва? І другі вельмі значны праект – гэта «Грамадзянін Рэспублікі Беларусь», якая ўручаецца да 14-годдзя.

Читайте также:

Азаренок: самый большой прорыв 2024-2025 года – это книга «Наш Президент»

Какого белорусского писателя печатают в России на 10 тыс. экземпляров? Денис Езерский назвал имя

Кто из современных белорусских писателей заслуживает место в музее? Ответил Сергей Усик